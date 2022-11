„Už to trénuju dlouho. Tu kličku jsem viděl v dokumentu Cheza je jen jedna, kde ji dával litvínovský Hedberg. Několikrát jsem si ji vyzkoušel, na tréninku ji dám skoro pokaždé," chlubí se Kalvas.

Jeho tatínek přidává krásné brance zajímavý příběh - Tepličtí totiž hráli proti Roudnici už týden před Huskies Cupem, Kalvas junior s „forsbergovkou" neuspěl. „Na toho stejného gólmana to Davča zkoušel tenkrát dvakrát, ale ani jednou mu to o kousek nevyšlo; jednou to zastavil těsně betonem a podruhé to šlo kousek vedle."

Kalvas starší oceňuje, že to jeho syn zkusil i poté, co dvakrát pohořel. „Ten brankář Roudnice je fakt dobrý. Je super, že si na něho i po těch nezdarech troufnul."

Má osmiletý filuta v záloze další fígl, který nebude váhat vytáhnout i během ostrých zápasů? „Chtěl bych zkusit dát gól tak, že budu mít hokejku mezi nohama," sní o parádičce, kterou si na začátku své kariéry v NHL udělal jméno Tomáš Hertl.

Lakrosový Michigan by „Kalvi" také rád vyzkoušel, ale táta by prý z něj až tak nadšený nebyl. „On ten trik rád nemá. Říká, že by ho nejradši zrušil. Ale já zatím ten puk neumím ani nabrat na hokejku, takže to zatím nehrozí," směje se malý velký hokejista.

Výsledky: HC Teplice Bílá - Draci Bílina 7:9 (sn 0:2), HC Teplice Modrá – Lev Slaný 4:7 (sn 0:1), HC Teplice Bílá - HC Roudnice n./L. 6:7 (sn 1:0), Draci Bílina - Lev Slaný 1:9, HC Teplice Bílá – Lev Slaný 3:13 (sn 1:0), HC Teplice Modrá - HC Roudnice n./L. 11:2 (sn 2:0), HC Roudnice n./L. - Lev Slaný 2:14 (sn 0:1), Huskies Teplice Modrá - Draci Bílina 17:5 (sn 2:0), HC Teplice Bílá – HC Teplice Modrá 4:11 (sn 1:2), Draci Bílina - HC Roudnice n./L. 1:4 (sn 2:0).

Pořadí: 1. Lev Slaný 14,5 bodu, 2. HC Teplice Modrá 10,5 bodu, 3. HC Roudnice n. L. 6 bodů, 4. Draci Bílina 4 body, 5. HC Teplice Bílá 2 body.