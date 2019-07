Ústečtí hokejisté pod vedením Tomáš Mareše a Vladimíra Evana zahájili přípravu na sezónu 2019-2020. Prostor v sestavě by měli dostat také odchovanci klubu.

Tomáš Mareš, hlavní trenér hokejistů Slovanu Ústí nad Labem | Foto: Petr Berounský

V minulém ročníku Chance Ligy se v dresu ústeckého Slovanu představilo celkem 49 hráčů do pole a šest brankářů. Na prvním tréninku se trenérům hlásilo celkem 26 hokejistů včetně tří gólmanů. K určitým změnám v kádru došlo. „Ze stálého kádru odešli Martin Vágner, Antonín Melka a Daniel Vrdlovec. Co se týká příchodů, jsme rádi, že se nám podařilo získat obránce Ondřeje Smetanu, Vladimíra Brože a Dominika Málka. O první dva jsme stáli již v loňském rozehraném ročníku, nevyšlo to, jsou tu až nyní. Do útoku se nám podařilo získat Tomáše Vildumetze, Ondřeje Procházku, Petra Maršouna, Pavla Korduleho, Jakuba Wojnara. Samozřejmě je tu několik našich juniorů, kteří se budou snažit probojovat do kádru. Do branky přicházejí David Stahl a Tomáš Svoboda,“ shrnul Mareš.