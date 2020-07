Nová éra hokeje v Ústí nad Labem začíná. V pondělí 20. července v 10.00 se na startu přípravy na sezonu premiérově sešlo nové mužstvo přímo na ledě. Úvodní dvě konfrontace sehraje Slovan s Kladnem Jaromíra Jágra. První zápas ve čtvrtek na středočeském stadionu, odveta je v plánu 30. července na severu Čech.

Michal Trávníček, HC Slovan Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Vilém Maruš

„Půjdeme klasicky dva tréninky na ledě a dva na suchu. Na hráče tak čekají denně čtyři tréninky. Máme na to měsíc, abychom to do nich dostali,“ řekl (staro)nový trenér ústecké party Miroslav Mach.