„Duel proti Dukle byl z naší strany odehrán velice dobře, protože kluci makali. Perfektně jsme se dokázali vrátit do zápasu, ale bohužel jsme inkasovali gól během přesilové hry Dukly. Následně jsme hráli vabank a dostali branky na 2:4 a 2:5. Hráči hráli nad svoje možnosti a výkony brankáře nás opět podržely. Hrajeme prostě na to, na co máme. Jsem rád, že hráči ze sebe vydali proti Jihlavským všechno, i když jsme bohužel nakonec prohráli,“ nebyl vůbec ke své družině kritický renomovaný kouč Kadaně Vladimír Růžička.

SLOVAN S BODEM

Ústečtí hokejisté doma hostili pražskou Slavii a vyrovnaný zápas rozhodlo až prodloužení. Domácí se dostali do vedení, ale hosté v poslední třetině třemi góly otočili. Slovan pak při hře bez brankáře a v šesti bruslařích na ledě srovnal na 3:3. V následném prodloužení pak Pražanům přiklepl bonusový bod Šteiner.

„Dneska můžeme kluky pochválit za bojovnost a obětavost, ale bohužel to dnes nestačilo. Dvě třetiny jsme hráli dobře, drželi jsme si Slavii na distanc, avšak ve třetí třetině nám došli síly, čehož Slavie využila a dostala se do vedení. Na konci jsme ještě dokázali vstřelit branku a vyrovnat, ale nakonec je pro nás bod poměrně dobrý po průběhu třetí třetiny,“ viděl ústecký Jaroslav Roubík.

KALIŠNÍKŮM POMOHLA POSLEDNÍ TŘETINA

Dvě třetiny vyrovnané střetnutí v Havířově rozsekla poslední třetina a v ní dvě branky Litoměřic, které znamenaly tři body a výhru 3:1. Hrdinové zápasu? Jícha a Koláček, kteří svými trefami dali zápasu jiný ráz.

„Z našeho pohledu to dnes bylo vyrovnané utkání. Celý zápas to bylo o jednom gólu a dneska rozhodně nevyhrál lepší, ale ten šťastnější tým. My jsme po dlouhé cestě chtěli do utkání dobře vstoupit, což se nám v předchozích utkáních moc nedařilo, ale dnes se to povedlo. Sice jsme poté hned v oslabení inkasovali. Ale jak říkám, bylo to poté o jednom gólu, dali jsme šťastný gól a pak jsme to ubránili,“ hodnotil kouč Severočechů Daniel Tvrzník.