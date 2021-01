Jako první vyjede na led ústecký Slovan, který vyzve od 16 hodin ve veledůležitém souboji Benátky nad Jizerou. Tým, jenž měl skvělý vstup do soutěže, se propadl až na 12. příčku, na soubor Miroslava Macha má aktuálně už jen čtyřbodový náskok, a navrch má o zápas víc.

Severočeši v prvním letošním duelu v Benátkách padli 2:3 v prodloužení. Pokud by tedy zvítězili v základní hrací době, nejen že by se svému soupeři přiblížili na jediný bod, stále s utkáním v zádech, ale získali by i lepší vzájemné duely. Ústeckým se na jejich ledě daří, bodovali v devíti z deseti letošních mačů ve své aréně, a pokud se jim to povede i nyní, učiní další důležitý krok k účasti ve vytouženém předkole play-off.

O DVANÁCTKU JDE I KALIŠNÍKŮM

Umístění mezi dvanácti nejlepšími, jimž se prodlouží sezóna nejméně o jedno kolo vyřazovací fáze, jde i Litoměřicím. Ty budou chtít potvrdit skvělou povánoční formu, v roce 2021 totiž bodovaly v sedmi z osmi odehraných zápasů, přičemž na Kladně (2:3) dostaly rozhodující branku až v samém závěru. Přesto mohla být jejich pozice ještě lepší, v několika střetnutích totiž přišly o nadějný náskok a ve výsledku i o několik bodů.

Proti Frýdku-Místku budou hráči Stadionu favoritem, kromě domácího prostředí pro ně hraje i postavení v tabulce. Domácí, kteří okupují jedenáctou příčku, se navíc mohou opřít o skvělou ofenzivu, 83 vstřelených branek je třetím nejlepším útokem soutěže. Není proto divu, že duo Matěj Beran - Patrik Miškář se pohybuje na čele produktivity celé soutěže.

Duel svěřenců Davida Bruka a Daniela Tvrzníka proti šestnáctému celku tabulky začne v Kalich aréně v 17 hodin.

KADAŇ PROTI PROSTĚJOVU

V pět hodin odpoledne se rozehraje také utkání mezi Kadaní a Prostějovem. Trhači jsou v tabulce s pouhými 13 body poslední, naopak Prostějovští se zatím drží na osmé příčce. Dvanácté Benátky jsou ale jen o čtyři body zpět, je tedy jasné, že Jestřábi si do Kadaně přiletí pro tři body.

Domácí si budou muset dát pozor především na vstup do utkání. Pokaždé v posledních čtyřech zápasech totiž prohráli úvodní dějství, v Litoměřicích navíc o tři góly, což se jim v této sezóně stalo už počtvrté. Pokud by se situace opakovala, mohl by Prostějov dojít ke stejně drtivé výhře, jako v prvním vzájemném souboji, jenž opanoval 8:1.