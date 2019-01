Ústí nad Labem – Poprvé v životě nazout brusle a hurá na led! Zimní stadion v Ústí nad Labem bude v pondělí 21. ledna znovu centrem nejmenších bruslařů. Už popáté se totiž v severočeské metropoli koná akce Týden hokeje.

Pojď si zahrát hokej. Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Formánek

Celý projekt Týden hokeje funguje pod záštitou Českého svazu ledního hokeje ve spolupráci s jednotlivými kluby. Má za úkol jediné - přilákat k lednímu hokeji co největší počet dětí. Díky tomuto nápadu získalo první zkušenosti s národním klenotem již téměř dvacet tisíc dětí. Do lednového náboru se zapojí rekordních 149 oddílů.

Ústí nad Labem není v této akci žádným nováčkem, na ústeckém stadionu proběhne Týden hokeje už popáté. Trenéři Slovanu by rádi napravili poslední malou účast, v září minulého roku přišlo na zimák vinou mnoha okolností jen čtrnáct dětí.

„Týden hokeje má smysl a my do něj půjdeme znovu a znovu. Naposledy sice nepřišlo tolik dětí, kolik bychom chtěli, ale ještě z předchozího náboru nám jich začalo chodit do základny dvacet, což je perfektní číslo,“ přibližuje projekt Jan Čaloun, trenér ústecké hokejové mládeže.

Pondělní start celé akce je naplánovaný na 16.00 a zúčastnit se ho mohou děti ve věku 4 až 7 let. Dětem stačí nejzákladnější vybavení, tedy brusle, helma, která může být i lyžařská, a rukavice. V případě, že dítě nevlastní brusle či helmu, mohou se rodiče obrátit na trenéra mládeže Lukáše Zahradníka (tel.: 773 612 727).

Program akce:

16:00 - 16:20 Prezentace

16:20 - 16:40 Představení ledního hokeje

16:40 - 17:00 Příprava na trénink

17:00 - 17:50 Trénink na ledě + ukázka mini hokeje

17:50 - 18:00 Společné foto a ukončení tréninku

Děda Mládek Illegal Band - Pojď hrát hokej Zdroj: YouTube.com/Hokej.cz