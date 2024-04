Miroslav Kanis, Pavel Šíma, Lukáš Vobecký – členové nově založeného spolku Slovan Ústečtí Lvi by měli vést v další sezoně ústecký hokej ve druhé lize. „Šli jsme do toho, protože si myslíme, že dokážeme sehnat partnery, kteří tady hokej zachrání. Řekněme si to popravdě, tady hrozila klinická smrt a možnost, že by se tady hokej vůbec nehrál. Jsme na jedné lodi s mládeži, chceme postupovat společnými kroky a spolupracovat,“ přiznal v rozhovoru pro Deníku Lukáš Vobecký, předseda spolku Slovan Ústečtí Lvi.

Je jasné, že na všechny teď čeká hromada práce. A času není mnoho. Vyřešit se musí hromada věcí, včetně hráčského kádru. „Se všemi hráči mluvil Míra Kanis, všichni za nás chtějí hrát. Samozřejmě za podmínek, které jsme dohodli. Jednou z nich je, že u toho nebude současné vedení,“ prozradil Vobecký.

Kompetence jsou už rozdělené. „Míra Kanis bude mít na starosti sportovní činnost. My s Pavlem budeme mít na starosti finance. Musíme ten klub prostě nastartovat,“ zdůraznil.

Vobecký také uvedl, že Slovan má kompletně vyřešený realizační tým. „Můžeme prozradit, že trenérským duem, které zahájí letní přípravu, bude Jarda Roubík a Milan Buďa,“ konstatoval.

Je jasné, že současný kádr bude potřeba do další sezony posílit. Horší je, že Slovan není v poslední době příliš věrohodnou značkou. „Nemyslím si, že by bylo problém sehnat nové hráče. Bohužel jsme ale ztratili spoustu času, tohle se táhlo měsíc a půl. Nejhorší je, že jsme při jednáních nemohli být konkrétní. Všechno se bude odvíjet od peněz. S prominutím, teď je to v totální žumpě,“ nebral si Vobecký servítky.

Nové vedení totiž musí splatit dluhy, které Slovan stále eviduje. Jedná se o několik subjektů – hráči, svaz a nebo dluhy vůči mládeži. „Pokud to sečteme, tak je to 2,8 milionu. To musíme uhradit, navíc jsou tam další nehokejové pohledávky,“ pokýval Vobecký hlavou.

Mikael Agateljan se vyjádřil, že by si dokázal představit situaci, že by se v Ústí hrál krajský přebor. „Krajský přebor není na pořadu dne, to by nemělo smysl. Musíme se poprat s dluhy a sehnat co nejvíce peněz, abychom prostě sestavili konkurenceschopný tým,“ pokračoval.

Ostatní cíle, zejména rozpočet na novou sezónu, spolek Slovan Ústečtí Lvi oznámí na konci května na tiskové konferenci. „To už budeme mít za sebou měsíc práce a věřím, že budeme moct být konkrétnější. Na závěr bych chtěl říct, že nás čeká hodně práce, která bude zadarmo a budeme z ní mít dobrý pocit,“ dodal Lukáš Vobecký.