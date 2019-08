Hned na jeho začátku fanoušci choreem a minutou ticha uctí památku dlouholetého fanouška žlutomodrých Ladislava K., jenž zemřel náhle v neděli ve věku pouhých 40 let.

Žlutomodří sice na úvod přípravy porazili Kadaň, pak však následovala série tří porážek. Tu se budou snažit zastavit ve druhém domácím duelu, který odehrají proti zahraničnímu soupeři.

Eislöwen, tedy Lední lvi, jak se celek z Drážďan jmenuje, hrají druhou nejvyšší německou soutěž, rozhodně ale nejsou nějakými nazdárky. Dvakrát došli do semifinále, celek vede kanadsko-finská dvojice trenérů Bradley Gratton a Petteri Kilpivaara. Německý celek zatím v přípravě prohrál 1:6 s Wolfsburgem, další zápasy ho teprve čekají. Kromě souboje s Ústím ho na našem území čeká i vyjížďka do Benátek nad Jizerou a do Znojma. Loňské vzájemné utkání skončilo výhrou Němců 2:1.

I během zápasu s Drážďany si můžete zakoupit permanentku na novou sezónu.