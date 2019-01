Most – Remízou 2:2 skončilo první vystoupení ústeckých hokejistů v přípravě na nový ročník první ligy. Tým trenéra Jaromíra Šindela vedl na ledě Mostu už 2:0, soupeř však stihl ještě před druhou sirénou srovnat krok a soupeři se nakonec rozešli smírně.

Favorizovaným Lvům vyšel vstup do zápasu. Na začátku deváté minuty pálil těsně vedle Čermák, o půl minuty později už se ale Ústečané radovali, když se z levého kruhu prosadil Přeučil.

Mostečtí hráči se osmělili až krátce po polovině zápasu, únik dvou hráčů na jednoho ale nevyřešili správně a zakončující Divíšek zblízka na gólmana Petráska nevyzrál.

Vzápětí usedl na trestnou lavici domácí Klíma a Švaříček poslal dělovkou od modré čáry Slovan do dvoubrankového vedení. To však domácí hokejisté dokázali ještě do druhé přestávky smazat. Nejprve se ve 37. minutě při signalizovaném trestu prosadil krásnou tečí Nedrda a půl minuty před koncem druhé třetiny vyrovnal střelou z mezikruží Rohan.

I ve třetí periodě byla hra rozkouskována častými fauly domácích, Lvi ale nedokázali nedisciplinovanost Mostu potrestat. Když v 58. minutě nevyužil zaváhání domácí obrany Přeučil, skončilo utkání spravedlivou remízou 2:2.

Další přípravný duel čeká na ústecké hokejisty už ve čtvrtek, kdy se od 17.30 hodin představí poprvé na ledě Zlatopramen Arény v souboji s extraligovou Slavií Praha.

Most – Ústečtí Lvi 2:2 (0:1, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Nedrda (Brožovský, Divíšek), 40. Rohan (Přindiš) – 9. Přeučil (Hess), 34. Švaříček. Rozhodčí: Petružálek – Šulo, Koskuba. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 105.

Most: Volke – Hranáč, Přindiš, Charousek, Tomeček, Brožovský, Kabeláč, Bílek, Dufek – Tauš, Slavíček, Rohan – Nedrda, Divíšek, Klíma – Adámek, Böhm, Vaněk – Zankovets, Skvortsov, Hudák. Trenér: Baďouček.

Ústečtí Lvi: Petrásek – F. Pavlík, Černý, L. Poživil, Špelda, Grin, Švaříček, Malovický, Kramár – Kloz, Rod, Handlovský – Belus, M. Čermák, Laš – Matějka, Hess, Přeučil – Baránek, Vávra, Suchánek. Trenér: Šindel.