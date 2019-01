Severní Čechy - Hokejová Chance liga má za sebou 44. kolo. Ze severočeských celků na něj budou v dobrém vzpomínat jen Litoměřice.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Slovan Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Druhá nejvyšší hokejová soutěž má za sebou 44. kolo. To se hrubě nepovedlo ústeckému Slovanu, který schytal v Havířově debakl 1:9. Ze severočeského derby na ledě Kadaně odešly spokojenější Litoměřice, které i bez finského snajpra Korkiakoskiho zvítězily 2:1.

Hokejisty Ústí nad Labem čekal po vcelku podařených zápasech dlouhý výlet do Slezska. Proti Havířovu však hráli prakticky po celé utkání druhé housle a nakonec se domů vrátili s potupným debaklem.

„Zápas v Havířově se nám bohužel od začátku až do konce vůbec nepovedl. Neplnili jsme to, co jsme si řekli a nebyli jsme schopni chytit se zápasového tempa,“ hledal po utkání těžko slova hostující Martin Šťovíček. Ten mohl ještě v 9. minutě mít pocit vcelku úspěšného debutu ve žlutomodrém dresu, neboť ve svém prvním startu za Slovan, kam ho zapůjčil extraligový Chomutov, hned vstřelil gól. Nakonec mu ale zápas krutě zhořkl.

„Měli jsme jen 14 střel na branku, většinu zápasu se hrálo před naší brankou, odkud branku soupeře ohrozit prostě nejde,“ nehledal výmluvy. „Musíme na tento zápas rychle zapomenout, poučit se z chyb a začít nadcházející duel úplně jinak,“ dodal na závěr.

„Dnes jsme byli bez některých hráčů, hráli jsme zkrátka se vším, co máme,“ komentoval další zápas hraný pouze na tři formace asistent trenéra hostů Martin Štěpánek. „Domácí byli ve všech ohledech lepší a jejich výhra je naprosto zasloužená. Nám nezbývá, než se dát dohromady a s tím, co máme, bojovat dál,“ uzavřel.

Severočeské derby ovládl šťastnější

V derby mezi Kadaní a Litoměřicemi dosud platilo, že body slaví domácí tým. Ve třetím vzájemném měření sil však byli úspěšnější hosté, kteří si odvezli těsnou výhru 2:1. Litoměřice však musely zápas otáčet v poslední periodě, před níž Kadaň vedla díky brance Hajiče 1:0.

Hrdinou Stadionu se nakonec stal Martin Kadlec. Ten ve 42. minutě srovnal a pět minut před koncem rozhodl o výhře hostů. Kadaň porážkou natáhla černou sérii na devět porážek v řadě.

„Když hrajeme v Kadani, máme zde vždy velké problémy. Chyběl nám Markus Korkiakoski, tudíž jsme nebyli v optimální sestavě, ale to na věci nic nemění. Myslím, že domácí hráli skvěle, ale tentokrát jsme holt byli šťastnějším týmem my,“ oddechl si litoměřický asistent David Bruk.

„Zápas jsme odmakali. Podle mého názoru jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme hodně šancí v přesilových hrách, ale škoda branky, kterou Stadion vsítil během naší početní výhody. Poté jsme chybovali, když jsme nepokryli hráče v rámci oslabení. Stav 2:1 jsme už následně nedokázali bohužel otočit, přestože šance jsme měli,“ řekl pro klubový web kadaňský Tomáš Hajič.

Jan Prošek