Ústecký Slovan nestačil v domácím prostředí na Prostějov, který byl po většinu duelu lepším týmem, a padl 2:5.

"Hodnotit dobře můžeme jen první třetinu. V té jsme hráli to, co jsme chtěli. Dokonce jsme ve druhé třetině dali branku, ale poté jsme hráli špatně v obranném pásmu," řekl asistent ústeckého kouče Jaroslav Roubík. "A pět branek co jsme dostali, tak byly z brankoviště, což se stávat nemůže. Musíme to tam mít vyčištění a nevím co k tomu dál říct. Musíme to zlepšit a koukat na další zápasy."

Ještě větší potupu musel skousnout litoměřický Stadion, jenž schytal debakl 1:6 v Kolíně. Na obranu kališníků ovšem třeba dodat, že za domácí nastoupilo několik posil z extraligových Českých Budějovic, navíc Severočeši byli střelecky aktivnější.

"Domácí zaslouženě vyhráli. Nám se nepovedla první třetina, výsledek 3:0 už se dotahuje špatně. Poměrně slušně jsme vstoupili do druhé třetiny, v níž jsme ale poté udělali dvě hrubé chyby a za stavu 5:0 bylo pro nás po zápase," nehledal přesto výmluvy trenér David Bruk.

Liga pokračuje ve středu, hrají však pouze Litoměřice, které hostí Šumperk. Ústí nastoupí až v sobotu v Havířově.

Hokej, Chance liga, 20. kolo:

Kolín - Litoměřice 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Šalda (Orsava, Koukal), 10. Miškář (Veselý, Morong), 19. Morong (Kalina, Koukal), 26. Šafránek (J. Sklenář, Pilař), 29. Orsava, 48. Orsava (Šalda, Koukal) – 42. M. Kadlec (Přikryl, Jebavý).

Rozhodčí: Kostourek, Marek – Jindra, Polák. Vyloučení: 8:9, navíc Veselý (Kolín) 10 minut. Využití: 2:0. Střely na branku: 25:32.

Diváci: 702.

HC Stadion Litoměřice: Král – P. Marcel, Kottek, Výtisk, J. Holý, Jebavý, Pinkas, Černohorský – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, J. Jícha, Martin Procházka – Berka, M. Kadlec, Rouha – Pajer, Routa, Malát.



Slovan Ústí nad Labem - Prostějov 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 18. Trávníček (Š. Bláha, Vrdlovec), 22. Milfait (J. Žolobov, M. Tůma) – 10. Novák (J. Kloz, Mrázek), 29. Mrázek (P. Beránek), 36. Mrázek (T. Koblížek, Babka), 49. J. Kloz (Novák, Rudovský), 50. T. Jáchym (Klimíček, P. Beránek).

Rozhodčí: Petružálek, Bejček – Juránek, Dědek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Střely na branku: 20:29. Diváci: 602.

Ústí: Zajíček – Brož, Š. Havránek, Trefný, Vacík, E. Mareš, Záruba, L. Chalupa – Trávníček, Vrdlovec, Š. Bláha – M. Tůma, Milfait, J. Žolobov – Ondřej Bláha, Závora, Bernat – Jouza, Grim, Ouřada.