„První třetina byla z naší strany výborná. Dali jsme gól, ale to bylo asi tak všechno, co bylo z naší strany pozitivní,“ hodnotil porážku od posledního Sokolova asistent kouče Ústí Jaroslav Roubík. „Druhá část byla vyrovnaná, Sokolov dal gól, ve třetí využili doácí našich chyb, které potrestali a vyhráli,“ dodal.

Litoměřice nezvládly boj o šestku, zaručující přímý postup do čtvrtfinále, v Havířově prohrály 3:4. „Dobře jsme odehráli jen první třetinu. V ní jsme ale nedali více než gól, naopak jedinou naší chybu soupeř potrestal. Od druhé třetiny se naše hra úplně rozsypala a už jsme to nebyli my. Klíčový zápas jsme bohužel nezvládli,“ litoval kouč Stadionu Daniel Tvrzník. Naděje jeho družiny ještě žije v konfrontaci se Slavií, s níž se kališníci utkají v sobotu v posledním kole doma.

Slovan už dnes hostí v letošní derniéře Jihlavu. Zápas bude mít charitativní podtext. Ústí nastoupí ve speciálních dresech, které poté půjdou do dražby, výtěžek podpoří Jana Alinče.

Hokej, Chance liga, 56. kolo:

Havířov – Litoměřice 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Němec (Procházka, Kotala), 21. Dajčar, 27. Fridrich (Bernovský), 29. Fridrich (Rašner) – 7. Kadlec (Gaspar, Korkiakoski), 25. Kadlec (Voženílek, Korkiakoski), 25. Kangas (Štohanzl, Klikorka).

Rozhodčí: Veselý, Pilný – Bartek, Dohnal. Vyloučení: 6:4, navíc Procházka (HAV) – 10 min OT. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1232. Střely na branku: 31:27.

Litoměřice: A. Beran (29. Škorpík) – Klejna, Marcel (A), Klikorka, Jebavý (A), Kukla, Gaspar – M. Beran, Korkiakoski, D. Voženílek (C) – M. Kadlec, Jícha, Kangas – Jindra, D. Sklenář, Kropáček – Morong, Štohanzl.



Sokolov – Slovan Ústí n. L. 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Osmík (Urban, Přindiš), 54. Hašek (Berčík), 60. T. Rohan (Urban) – 12. P. Svoboda (Tůma, Filip).

Rozhodčí: Doležal, Zubzanda – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 469. Střely na branku: 38:20.

Slovan Ústí: Soukup – Hes, Müller, Vl. Brož, Mareš, D. Málek, Steinocher – Krliš, Kovařík, Severa – Filip, P. Svoboda, Tůma – Zukal, Kordule, O. Bláha.