"Samozřejmě jsme spokojeni. Vyhráli jsme, vezeme tři body," načal hodnocení zápasu jeden z ústeckých koučů Martin Štěpánek. "Myslím si, že to bylo těžké utkání. Oproti Ústí je zde menší kluziště, domácí na něm umí hrát a hokej je zde velmi kontaktní," pochvaloval si tři body i vzhledem k nesnadným podmínkám.

O branky Slovanu se podělilo pět různých střelců, duel však rozhodla až poslední perioda, v níž celek z krajské metropole rozšířil hubené vedení 2:1 díky Bláhovi s Kuchynkou. A byť Mostečtí kontrovali, poslední slovo měl do prázdné brány Drtina.

FOTO: Ústecký nováček přetlačil v bitvě elitních celků Benešov

"Pozitivní bylo, že jsme šli do vedení. Od půlky zápasu se pak začalo projevovat, že máme více natrénováno a lepší fyzičku. Jsme rádi, že jsme to ve třetí třetině potvrdili góly a dovedli utkání do vítězného konce," ocenil vynikající připravenost svých svěřenců Štěpánek.

Žlutomodří se posunuli na druhé místo před věčného rivala z Chomutova, Piráti však mají zápas k dobru. Družinu Jana Čalouna a Martina Štěpánka nyní čekají dva domácí duely proti Kobře Praha a právě proti Chomutovu, následně vyrazí k lídrovi z Letňan.

Hokej, 2. liga, nadstavba:

Mostečtí Lvi - Slovan Ústí nad Labem 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 31. Mical (Šoustek, Havlůj), 56. Stříbrný (Havlůj, Steinocher) – 12. Costa (Kordule, Kuchynka), 38. Záruba (Trefný, Kordula), 41. Bláha (Roubík, Tůma), 47. Kuchynka (Costa, Kordule), 60. Drtina (Tůma, Roubík).

Rozhodčí: Ovsík - Janíček, Gregar. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 371.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl – Drtina (A), Bartoš, Vacík, Trefný (C), Funk, Záruba, Šefl – Horký, Damašek, Kordule – Bláha, Costa, Tůma (A) – Kuchynka, Roubík, Berčík – Smol