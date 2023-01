„Můj zdravotní stav mi nedovoluje pokračovat. Mám onemocnění, které se nelepší, čekám teď na léčbu. Původně jsem si myslel, že to souvisí s hokejem. Od začátku sezony jsem chytal pod injekcemi, které ale nezabíraly. Po měsíci už to nešlo, načež se zjistilo, že mám zánět v SI skloubení. Diagnostikovali mi Bechtěrevovu chorobu, která je rozjetá,“ sdělil gólman oficiálnímu webu HC Zubr Přerov.

31letý Petrásek chytal naposledy v září, kdy přispěl k dobrému startu Hanáků do nového ročníku soutěže. Poté ho ale skličovaly vleklé bolesti, s nimiž si nevěděl rady. Rodák z Děčína se blýskl v dresu Ústí nad Labem, odkud ho na konci mistrovské sezony 2014/2015 povolal do svých řad Litvínov.

179 centimetrů vysoký brankář si ale za chezu zachytal až v následujícím ročníku, kdy především kryl záda Jaroslavu Janusovi. V Litvínově Petrásek odchytal celkem 93 duelů, naposledy si žlutočerný dres oblékl v sezoně 2018/2019.

„Chtěl bych Michaelovi poděkovat za odvedené služby pro náš klub. Zdraví má pochopitelně přednost, protože je to to nejcennější, co máme. Přejeme mu, aby se co nejdříve ze zdravotních problémů dostal a mohl ještě dál pokračovat ve své kariéře,“ vzkázal zkušenému strážci brankoviště jednatel Zubrů Tomáš Pluháček.