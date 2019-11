Jak hodnotíte dnešní utkání?

Utkání jsme vyhráli zaslouženě, možná škoda posledních dvou gólů, které jsme dostali z přesilovky. Ale osm gólů jsme dali druhému výborně hrajícímu týmu, to potěší.

Během své kariéry jste několikrát hrát za litoměřický Stadion, teď se sem vracíte jako soupeř. S jakými pocity jste vstupoval na led?

Vracím se sem rád, v létě sem chodím trénovat. V tomto utkání jsme soupeři vrátili domácí porážku. Litoměřice jsou jediný tým, kterému se podařilo nás v letošní sezóně zatím porazit.

Jak vzpomínáte na fantastický postup Litoměřic do první ligy?

Na to vzpomínám rád, v současné době jsem v týmu s Martinem Novákem, který se mnou u postupu byl, před zápasem jsme se o tom zrovna bavili a vždycky když jdeme na Stadion, tak si nezapomeneme všimnout velkého plakátu u vstupu.

Působil jste i ve Slovanu Ústí nad Labem, který je nyní ve spodní části tabulky, co na to říkáte?

Je to smutné, byly doby, kdy se vyhrávalo. Ústí bývalo suverénní, v krajském městě by měla být minimálně první liga, ale na jiné úrovni než se hraje teď. Podle mě je to velká škoda.

Co říkáte na Rytíře Kladno, kde jste jeden čas také působil? Co si myslíte o Jaromíru Jágrovi?

Potkával jsem se s ním v kabině, pár zápasů jsem s ním hrál, je to dříč. Kladno sleduji, fandím mu, určitě si zaslouží hrát extraligu.

Jaké jsou letošní cíle Českých Budějovic?

Cíl je jasný, nebudeme si nic nalhávat, chceme první ligu vyhrát a postoupit do nejvyšší soutěže. Za tím si jdeme.

AUTOR: JAKUB VÍTEK