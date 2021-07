Jaký byl úvodní trénink na ledě a jaká byla jeho náplň?

Jednalo se o první trénink, kdy si hráči vyzkoušeli především novou výstroj a výzbroj. V tréninku jsme se zaměřili hlavně na techniku bruslení bez a s kotoučem.

Co bude cílem v první fázi přípravy?

Během první třech týdnů se zaměříme hlavně na kondici, kdy se budou prolínat tréninky, jak na suchu, tak na ledě.

Zpětně, jak hodnotíte letní přípravu, jak je tým nachystán po fyzické stránce?

Po delší době jsme se dostali na ledovou plochu na začátku léta (tým dojížděl na led do Teplic, pozn. redakce). Jsem přesvědčen, že tréninky splnily svůj účel a za trenérský štáb jsme s průběhem letní přípravy spokojeni. Jsem rád, že jsme mohli využít 2x v týdnu teplický led. Co se týče fyzické kondice, čekají hráče během srpna zátěžové testy, kde uvidíme, jak jsou hráči na novou sezónu připraveni.

Je tým pro novou sezónu kompletní nebo budete případně tým ještě doplňovat?

Tým je prakticky kompletní a uvidíme, jak se v přípravě budou prezentovat hráči, kteří budou bojovat o sestavu včetně ústeckých juniorů. Samozřejmě také doplníme kádr ve spolupráci s Mladou Boleslaví. S kádrem, který jsme sestavili pravděpodobně nastoupíme do nové sezóny.

Nejzkušenějším hráčem týmu je Michal Trávníček. Jak důležité je pro vás setrvání kapitána?

Byl to pro nás klíčový bod udržet zkušené hráče. Tráva je vzorem nejen pro mladé hráče, ale i na ledě a v kabině. Jsme rádi, že bude nadále hájit barvy Slovanu Ústí nad Labem.

Slovan čeká sedm přípravných utkání. Co od těchto klání očekáváte?

Přípravné zápasy budou sehrány v plné kondiční zátěži. Ze začátku tedy chceme zkoušet hlavně hráče, kteří bojují o sestavu. Závěr přípravy chceme odehrát s týmem, který by měl vstoupit do sezóny.

Chance liga bude mít v nadcházející sezóně sedmnáct účastníků. Bude sestupová a může spadnout až pět celků…

Určitě bude pro nás důležitý vstup do soutěže. Od prvního zápasu to bude nelítostný boj o každý bod. Nesmí nám utéct začátek, pak bychom se z toho těžko vyhrabávali. Je důležité, aby vydrželo zdraví hráčů, jelikož nemáme tak široký kádr. Všechny celky posílily a myslím si, že bude soutěž vyrovnaná a nesmírně napínavá od prvního kola.

V loňské sezóně hrál Slovan velmi atraktivní hokej, chcete pokračovat v tomto trendu i v letošní sezóně?

Určitě bychom chtěli navázat na loňskou sezónu a předvádět aktivní hokej. Chtěli bychom pokračovat v tomto trendu a hlavně vyhrávat v domácím prostředí před našimi fanoušky. Naopak musíme oproti minulé sezóně zlepšit hru na venkovních kluzištích, kde se nám tolik nedařilo.

AUTOR: REDAKCE HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM