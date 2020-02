Obránce Martin Vágner vyslyšel prosbu Slovanu Ústí o pomoc a přišel vyztužit žlutomodrou defenzivu. Vágner pomůže klubu, ve kterém byl v minulosti kapitánem, ale také se dobře připraví na klíčovou pasáž sezóny, která „jeho“ Vrchlabí teprve čeká.

Když jste odcházel z Ústí, říkal jste mi, že jdete do Vrchlabí z rodinných důvodů, jak se vám daří?

Po rodinné stránce se daří dobře. Malý nám roste a děti jsou v pořádku.

Co vedlo k vašemu návratu na sever Čech?

Myslím si, že vedení Ústí jako první kontaktovalo manažera ve Vrchlabí s tím, zda bych Slovanu nepomohl, že má hodně hráčů mimo sestavu. Rád jsem šel do Ústí.

Vedení Vrchlabí vás do Ústí pustilo, abyste si vyzkoušel náročnější zápasy. Vnímáte do podobně?

Ano, přesně takhle jsme se domluvili. Ze sportovní stránky jsou zápasy za Ústí pro mě lepší. Je to vyšší soutěž, kvalita je tu větší a zápasy se odehrávají v rychlejším tempu. Věřím, že mi to pomůže.

Ústeckým fanouškům jste se představil v zápase proti Třebíči. Jak byste jej zhodnotil?

Je škoda, že se nám nepodařilo bodovat. Vyrovnali jsme na 1:1 a vypadalo to nadějně. Pak jsme udělali zbytečné chyby, kterých Třebíč využila, dostala se do vedení a náskok si pohlídala. My máme hodně mladé mužstvo, soupeř byl zkušenější.

Slovan trápí široká marodka, navíc se v předposledním utkání zranil Sebastian Dörner a Jakub Müller. Jak velká je to komplikace?

To je spíše otázka na trenéry, ale situace není nejlepší. Přijel jsem z Vrchlabí a bylo nás tu třináct. Teď se zranili další hráči. Nevím, co budou trenéři dělat (povzdechne si).

Za Ústí jste odehrál dva zápasy a zblokoval sedm střel. Ve vaší obětavé hře se nic nezměnilo, že?

Myslím si, že blokování střel je práce obránce. Nebo spíše nestíhám uhýbat střelám, to bude možná ten důvod, proč jich mám tolik (smích). Teď vážně, vždy jsem post obránce bral tak, že k jeho úkolům patří také blokování střel. Pokud můžu, tak to udělám.

Sledoval jste výkony Slovanu v probíhající sezóně?

Byl jsem s Jaroslavem Roubíkem v kontaktu, takže jsem plus minus věděl všechno důležité. Nemůžu říct, že jsem každý hrací den sledoval výsledky, ale s Roubasem jsme si volali celkem pravidelně, takže jsem věděl, co se tady děje.

Právě Roubíka jste zažil jako hráče, jaký je v současné roli trenéra?

Jsem tu krátce na to, abych ho mohl nějak zhodnotit. Nicméně mám rád trenéry, kteří za hráči přijdou a snaží se jim poradit. Právě Roubas má mnoho zkušeností, pokud jsou ti mladí kluci alespoň trochu rozumní, tak ho budou ve všem poslouchat. Pomoct jim může úplně ve všem.

Překvapilo vás, jak má Slovan mladý tým?

Když jsem viděl soupisku a ročníky narození jednotlivých hráčů, tak mě to překvapilo, to je pravda. Asi jsem už starý (smích). Rozhodně tady nejsem od toho, abych je poučoval, nicméně pokud budou chtít poradit, rád pomůžu.

Jak hodnotíte dosavadní sezónu Vrchlabí?

Vrchlabí má tak kvalitní tým, že některé zápasy vyhrává poměrně snadno. Nechci se dotknout soupeřů a snižovat jejich kvalitu, ale mnoho výrazných konkurentů ve skupině nemá. Nejdůležitější část sezóny, play-off, nás teprve čeká.

Divácká podpora v Ústí a Vrchlabí je úplně jiná, že?

Ve Vrchlabí chodí na domácí zápasy průměrně přes dvanáct stovek diváků, tam je to rachot. Je to dané také tím, že tamní stadion je menší. Vyhrává se, lidé vidí hodně branek. Docela chápu zdejší fanoušky, že jim to nelíbí, není na co koukat. Kluci jsou mladí a musí se to naučit.