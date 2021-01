Hokejisté Ústí nad Labem prohráli v 21. kole Chance ligy v Třebíči 1:2. Jedinou trefu obstaral kapitán Michal Trávníček.

Hokej Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Vilém Maruš

"Nejhorší výkon! Toto utkání mohu hodnotit jedině kriticky," nebral si servítky asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. "Neřekl bych, že by to bylo nasazením či bojovností, ale spíše nešikovností. Puk jsme na holi neudrželi déle jak tři vteřiny, puk měla většinu času na holi Třebíč. Zápas to byl ubojovaný a Třebíč si zasloužila vyhrát.“