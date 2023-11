Tahákem 17. kola západní skupiny druhé hokejové ligy bude jistě Severočeské derby mezi Děčínem a ústeckým Slovanem. Utkání se hraje ve středu 22. listopadu od 18 hodin na děčínském ledě.

Slovan Ústí - HC Děčín, hokej 2. liga 2023/2024 | Foto: Deník/Daniel Brzák

Grizzly se na celek z krajského města v letošní sezóně už dvakrát vytáhli, jednou v přípravě a podruhé v soutěžním utkání. Povede se Medvědům uspět i ve třetím měření sil? Středeční zápas bude doprovázet bohatý program včetně divácké soutěže. Takže je na co se těšit, a proto neváhejte a dorazte si užít hokejový večer.

„Na derby se samozřejmě moc těšíme, teď jsme dvakrát prohráli, takže určitě chceme doma derby vyhrát. Jak se říká, tak derby nemá favorita. I teď to podle mě bude vyrovnané utkání. My se budeme soustředit na naši hru a věřím, že to přinese ovoce,“ řekl před utkáním Tomáš Faigl, kapitán HC Děčín.

Zdroj: HC Děčín

Bohatý doprovodný program

Před startem severočeského derby budou předány šeky zástupcům vybraných mládežnických oddílů. O první přestávce dojde na souboj kotlů v závodě na jedno kolo na šlapacích autech, kde budou hlavními aktéry zástupci fanouškovských kotlů. Během druhé pauzy se můžete těšit na soutěž o Smart LED televizi značky ECG.

Medvědi vzdorovali pouze v prvních dvou třetinách

Grizzly v minulém kole čekal těžký oříšek v podobě výjezdu do Tábora. Děčín dokázal favoritovi hlavně díky skvělému Lukáši Lavingerovi vzdorovat do druhé sirény. Na začátku posledního dějství však Medvědi nezachytili nástup Kohoutů, kteří během několika minut rozhodli o své výhře. Děčín nakonec odjel z jihu Čech s vysokou porážkou 3:8.

HC Tábor – HC Děčín 8:3 (1:1, 3:1, 5:1)

Branky a asistence: 20. Zadražil (Milfait), 25. Říha (Plášil, Matušík), 29. L. Prášek (A. Čížek, Zíb), 42. Hubata (Matušík), 46. Zadražil (K. Černý, Severa), 47. L. Prášek (Dančišin, Plášil), 49. Matušík (Dančišin, Plášil), 51. Severa (Plášil) – 14. Černý (Dej, Brož), 40. Macek (Brož, Sýkora), 55. Jursa (Sýkora, Zedek)

Sestava Děčína: Lavinger (M. Petrásek) – D. Kučera, Vl. Brož (A), Bartoň, Zedek, Kaltenböck, A. Starý – Dej, Macek, O. Sýkora – Chovanec, Jursa, Parshakov – D. Černý, Faigl (C), Nezbeda.

Kapitán má jasno! Máme nejlepší brankáře v lize, nohama zůstáváme na zemi

Šestá porážka z posledních sedmi zápasů

Slovan nezažívá zrovna úspěšné období, s 15 body se nachází na 11. místě skupiny Západ. V posledních sedmi duelech dokázal vyhrát pouze jednou. Naposledy si svěřenci trenéra Merty připsali porážku v Chebu, kde se během prvních dvou třetin hrálo nerozhodné utkání. Domácí však v posledním dějství zabrali a po brankách Čejky a Vašíčka Severočechům odskočili. Ústí už manko nedokázalo smáznout a domů se vrátilo bez jakéhokoliv bodového zisku.

HC Stadion Cheb – Ústecký Slovan s.r.o. 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Branky a asistence: 35. V. Skuhravý (Rozhon), 39. V. Kvasnička (Prošek, Kořán), 43. Čejka, 51. Vašíček (Tóth, M. Švec), 60. Kořán (Skuhravý, Prošek) – 25. Rudovský (Kloz), 36. Jouza (Popela, Rudovský)

Sestava Slovanu: Stahl – M. Bláha, Funk, Trefný, Gottfried, Popela, V. Hynek, Polata, L. Sýkora – M. Simon, Kloz, Berčík – M. Dubský, Roubík, Bernat – Kuchynka, Rudovský, Jouza – J. Tůma.

FOTO, VIDEO: Děčín si užil hokejovou exhibici, ve které vládli čeští veteráni

První derby patřilo Medvědům

První vzájemný duel se odehrál už v přípravě na děčínském ledě, kde Grizzly zvítězili 5:2. V rámci ligy na sebe mužstva narazila hned ve druhém kole. Derby hostilo Ústí a nabídlo parádní hokejovou podívanou. V prvních dvou třetinách se týmy přetahovaly o vedení, nicméně o vítězi rozhodla až závěrečná část. V ní byli úspěšnější Medvědi, kteří po výhře 6:4 získali skalp sousedního rivala.

Ústecký Slovan s.r.o. – HC Děčín 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)

Branky a asistence: 12. M. Bláha (Popela, Dubský), 37. Popela (Berčík), 39. Rudovský, 53. L. Sýkora (Rudovský, Petráš) – 21. D. Tůma (Nezbeda, Faigl), 22. Smola, 35. Nezbeda (Vl. Brož, Faigl), 46. Faigl (Nezbeda, D. Tůma), 48. Smola, 60. Nezbeda (Smola, Faigl)

Sestava Ústí: Stahl (Vlach) – Kubát (A), V. Hynek, Popela, L. Sýkora, Funk, Gottfried, Polata – M. Bláha, Roubík (A), Dubský – Berčík, Petráš, Rudovský (C) – Kuchynka, Bartoš, J. Tůma – Krédl, Nedoma.

Sestava Děčína: Petrásek (Lavinger) – Brož (A), Bartoň, Kučera, Zedek, Hercík, Starý, – Tůma (A), Nezbeda, Faigl (C) – Sýkora, Jursa, Černý – Smola, Nowák, Macek – Dej.