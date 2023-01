Víte, že…

… obránci Janu Krulišovi se během duelu Litvínov - Kladno narodilo dítě? Radostnou novinku se dozvěděl po první třetině.

Devatenáctiletý Jan Čaloun, jenž v dresu chemiků během předchozích dvou sezon posbíral v 96 zápasech 99 kanadských bodů (67 branek a 32 asistencí), byl ve formě; pod Trenčínským hradem se blýskl hattrickem, už druhým v sezoně.

Bylo jasné, že Čaloun je dalším z řady litvínovských ofenzivních talentů. Zmiňované předchozí sezony odehrál po boku Ručinského s Beránkem, respektive Langa s Kašťákem. Jejich odchodem netrpěl, dařilo se mu i vedle Proroka s Kyselou; „Kyslík" byl z křídla přeškolený na centra a „Rocky" plnil roli důrazného rychlého levasa. A „Čaly"? Už od mládežnického věku platil především za koncového hráče - jeho schopnost zakončit odkudkoliv a jakkoliv byla famózní.

Necelých šest tisícovek fanoušků bylo zvědavo nejen na souboj rozjetých Severočechů, ale i na pikantní mini duel dvou střelců Čaloun - Mach. Před domácím střetnutím s Kladnem, které bylo na programu v pátek 25. září, měl nový idol fanoušků (nejen) z jižní tribuny na svém kontě šest gólů a dvě asistence, Miroslav Mach dal o jednu branku méně. Řada diváků si pamatovala, že v předchozím ročníku litvínovská hvězdička dala týmu s paní Poldi na dresech ve čtyřech duelech sedm branek…

V první třetině Čaloun gól nedal, ale jeho Litvínov šel do kabin za stavu 2:1. A pak už to začalo! Kanonýr, který s hokejem začínal na ústeckém ledě, za záda kladenského brankáře Martina Chlada, jenž po dvaceti minutách vystřídal zdravotně indisponovaného Kameše, sázel puk za pukem!

22:26 Čaloun (Kodada) - Kodada z hloubi obranného pásma našel na červené rozjetého Čalouna, který předvedl ukázkový blafák do bekhendu - 3:1.

27:00 Čaloun (Kysela) - Po skvělé přihrávce zleva od Kysely přes osu hřiště neměl hrdina večera žádný problém skórovat; Chlad se po puku při přesunu natahoval, ale na střelu z voleje byl bez nároku - 5:3.

29:26 Čaloun (Prorok) - Špatně bráněný Čaloun měl dost prostoru, aby na přihrávku Proroka z pravé strany dokázal správně zareagovat; forvard s gólovým instinktem zabijáka volí rychlou střelu z první po ledě - 6:3.

44:29 Čaloun (Kysela) - Dva střelecké pokusy Jana Čalouna na začátku poslední části hry dokázal Chlad chytit, na lahůdkovou kombinaci Čaloun - Kysela - Čaloun je ale krátký - 7:3.

52:36 Čaloun (Prorok, Kysela) - Pátý gól dal tehdy vášnivý čtenář NEI Reportu dorážkou Prorokovy střely; zakončil učebnicově pod břevno, byť pálil zblízka. 8:4.

55:47 Čaloun (Prorok, Kysela) - Robert Kysela poslal puk před branku podobný způsobem, jako zásoboval své spoluhráče Wayne Gretzky. Čaloun byl před Chladem na kotouč pečlivě připravený a bez přípravy završil svůj nevídaný počin - 9:4.

Zajímavostí šesti Čalounových tref je to, že ani jedna nebyla dosažena při početní výhodě. A všechny byly dosaženy díky rychlé střelbě z prvního dotyku - obrana ani brankář neměli šanci reagovat.

… Vintíř Němec (Č. Budějovice), Vladimír Kobranov (ČLTK), Vlastimil Bubník (Královo Pole) a Miloslav Vinš (Plzeň) dali v jednom utkání dokonce sedm branek? Jana Čalouna se šesti góly dokázal napodobit už jen zlínský Petr Čajánek.

„V elévech jsem dal v jednom zápase 11 branek. A při hokejbalu 21," vyprávěl po výhře 9:5 rozesmátý Čaloun do kamery. „Největší podíl na mých gólech mají spoluhráči Kysela a Prorok," pochválil své kamarády z lajny. A který gól se mu líbil nejvíc? „Ten můj pátý, kdy jsme si to vyměnili s Kyselou do prázdný, to byl fantastický gól," rozplýval se „Čaly" a jistě mu i po letech odpustíme, že si sled branek popletl, zmiňovaná úžasná souhra s Kyselou mu totiž přinesla čtvrtý gól.

V rozhovoru pro týdeník Gól se svěřil, že góly, které dával, byly hlavně pro tátu. „Kéž by mě mohl vidět," vyslovil nesplnitelné přání. A také prozradil, že ještě než se stal hokejistou, zkoušel to na ústeckém zimáku se svou sestrou jako krasobruslař. „Byla to ale jen epizodka. Sotva jsem pobral víc rozumu, táta mi koupil kanady a hokejka to vyhrála na celé čáře."

Zaplaťpánbůh!

A jak pokračoval Jan Čaloun v sezoně 1992/1993 ve své palbě? Do Vánoc nasázel 32 branek! Po Novém roce přidal v základní části dvanáct tref do černého, v play off dalších sedm přesných zásahů. K medaili ale chemiky nepřivedl. V semifinále vypadli s Vítkovicemi a v souboji o bronz se smál Trenčín.

Čaloun následující ročník ještě strávil v Litvínově a poté odešel rvát se do NHL za moře. V dresu San Jose vytvořil střelecký rekord (první střely na branku skončily gólem), ale výrazněji se v nejslavnější soutěži neprosadil. O to víc zářil ve Finsku, kde mu místní nejvyšší soutěž vyloženě sedla. V sezoně 2004/2005 se vrátil do Litvínova, to už byl ověnčený zlatem z Nagana, Jihlavě dal v jednom střetnutí pět branek! Další angažmá našel v Rusku, hrál za Pardubice, Ústí nad Labem či Vrchlabí. Nyní je trenérem Slovanu ve třetí nejvyšší soutěži.