I přes kolizi s pohárovým utkáním ústeckých fotbalistů a přes start už v 17 hodin dorazilo do ochozů více než třináct stovek natěšených fanoušků. Ty rozjásal i přes úvodní tlak Medvědů už v 6. minutě Martin Berčík, ovšem Děčín díky přesilové hře ještě do první přestávky srovnal. V prostřední periodě poslal Slovan znovu do vedení bývalý hráč Děčína Pavel Kordule, a jelikož už žádná další branka nepadla, šlo o vítěznou trefu.