"Toto rozhodnutí pro trenérskou trojici má smysl, jelikož mají dlouhodobý vztah ke klubu a k městu Ústí nad Labem. Dále mají zájem posunout Slovan i v této nelehké situaci po sportovní stránce, čehož si nesmírně vážím," řekl pro klubový web sportovní manažer Jan Čaloun.

Nové angažmá potěšilo i Macha, jenž z Ústí odešel v lednu 2018. Tehdy zamířil vyzkoušet slovenskou extraligu, poté trénoval Příbram či mládež na Kladně. "Jsem si vědom, že budeme pracovat s mladým mužstvem, i když se budeme snažit přinést do Ústí i zkušené hráče v rámci našich možností. Jsem také rád, že se Ústí rozhodlo pokračovat v první lize, kam určitě dlouhodobě patří," kvitoval nový kouč.

"Vítejte zpět, trenére!" To jsou nejčastější reakce fanoušků, kteří přijali toto rozhodnutí s nadšením. "Super trojka, ať se daří," přidává názor další.

MACH BEZ MAREŠE

Spolu s Machem bude stát na lavičce Jaroslav Roubík, jenž působil jako asistent i u dosavadního trenéra Tomáše Mareše. Právě on býval dlouholetým asistentem Miroslava Macha, v klubu však pokračovat nebude. "Nikdo se mnou nemluvil, žádnou nabídku, ani k mládeži, jsem nedostal," pokrčil pouze rameny Mareš, jenž zatím neví, kam povedou jeho další kroky. Dvojice, která posbírala se Slovanem největší úspěchy za poslední desetiletí, tak byla roztržena.

"Potěšilo mě, že mohu pokračovat ve Slovanu a to v první lize, protože mám dlouhodobý vztah ke klubu jako hráč i trenér," vyjádřil se pro webové stránky Slovanu Jaroslav Roubík, jenž by měl především rozvíjet dovednosti mladých hráčů.

Třetím do party bude Jiří Merta, dlouholetý trenér juniorky žlutomodrých, z níž možná vzejde řada současných hráčů áčka. ""Vážím si této nabídky, která od Slovanu přišla, beru to jako velkou trenérskou výzvu. Zároveň budu zapojen do práce s juniorským týmem, což znamená úzkou provázanost mezi mládeží a A týmem Slovanu," potvrdil.