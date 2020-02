Potřetí v řadě doma uspěli hokejisté Ústí nad Labem. V 54. kole Chance ligy porazili Benátky nad Jizerou 4:2. Zápas byl zároveň ústeckou derniérou Pavla Mrni a Martina Vágnera, kteří se vrací do Vrchlabí.

Po bezbrankové první třetině otevřel ve druhé části skóre domácí Filip, za Benátky však srovnal Böhm. Severa však využil početní výhodu a vrátil Slovanu vedení, to ještě navýšil v posledním dějství opět Filip. Ačkoliv hosté ještě vykřesali naději, v poslední minutě pečetil výhru 4:2 do prázdné branky Pavel Kordule.

"Byl to vyrovnaný zápas, i když Benátky sem přijely s hodně mladým mužstvem, které bychom měli přehrát trošku zkušeností. Přece jenom ty hráče máme trochu starší, ale dlouho to bylo vyrovnané," hodnotil asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. "Dneska jsme vyhráli i díky gólmanovi, který nás výborně podržel. My jsme se pak dostali do vedení a ten zápas jsme už na konci udrželi," dodal.

Hokej, Chance liga, 54. kolo:

Slovan Ústí - Benátky nad Jizerou 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 25. Filip (Svoboda, Mareš), 38. Severa (Mrňa, M. Vágner), 42. Filip (Svoboda), 60. Kordule (Hasman) – 27. Böhm (A. Dlouhý), 49. A. Dlouhý (Rychlovský, Žůrek).

Rozhodčí: Jechoutek, Vrba – Flegl, Polák. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 571. Střely na branku: 31:32. Zblokované střely: 4:9. Vhazování: 19:30. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 4:2.

HC Slovan Ústí nad Labem: Soukup – M. Vágner (A), Hes (A), Vl. Brož (C), Mareš, Zukal, Steinocher – Severa, Mrňa, Kovařík – Filip, Svoboda, Tůma – O. Bláha, Kordule, Hasman – Dörner