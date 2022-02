"Koukal jsem na Slováky, kteří mají ve výběru dva hodně mladé kluky - Nemce a Slafkovského. A já se ptám, kde je ta naše slavná Dukla z Litoměřic, do které cpeme peníze a oslavujeme ji, jak je úspěšná v Chance lize," rozohnil se Antoš ve svém komentáři ze 17. února. "Kde jsou ti kluci, které tam vychovali? Proč nejsou na olympiádě, na mistrovství světa? Protože tam žádní nejsou! Je to jen bublina, aby se tam poschovávali hráči a známí, která ale ve skutečnosti neprodukuje hráče, jako by "Dukla" měla. To jsou hlavní chyby, které vidím, že rozhodují o úspěchu a neúspěchu," dodal.

"Je to naprostá pravda, co vychovali pro reprezentaci, když jsme nepřivezli žádný úspěch od 16 do 20 let? Kde jsou ti talenti a proč už nejsou v áčku? Je to jen podvod a pračka na peníze," přidal ostrá slova jeden z fanoušků mimo litoměřický Stadion, jenž si nepřál být jmenován.

"Ano, Slafkovský je skutečně velký talent, ale třeba Finové, kteří vyhráli olympiádu tam měli daleko starší kluky," řekl sportovní ředitel kališníků Jan Fišera. "Názor Milana Antoše jsme samozřejmě zaregistrovali a nemůžeme mu ho brát, ale projekt Dukla rozhodně má smysl. Hráči, kteří u nás byli, dnes stabilně hrají v extralize či v zahraničí."

S tím souhlasí také trenér současných vítězů základní části 1. ligy Daniel Tvrzník. "Jsem přesvědčený, že když jsou u nás hráči déle, ten progres tam je. Příkladem jsou letos třeba hráči jako Tomáš Urban či Josef Koláček, kteří už pravidelně naskakují i v extralize," vyzdvihl příklady produktů litoměřické práce. "Pokud sem ale někteří manažeři pošlou 18 či 19leté kluky třeba jen na měsíc nebo dva, nelze očekávat, že z nich vychováme hráče pro olympiádu nebo mistrovství světa."

Právě Urban s Koláčkem strávili v Litoměřicích podstatnou část sezóny, na severu Čech odehráli 23 respektive 26 zápasů, první jmenovaný přidal dalších sedm ve Vrchlabí. To totiž spolupracuje s extraligovými Pardubicemi, které následně nominovaly čerstvě dvacetiletého mladíka ke dvanácti extraligovým startům. Ještě lépe je na tom jeho devatenáctiletý spoluhráč, který si v českobudějovickém motoru připsal 13 startů, v nichž už zaznamenal i dva góly a stejný počet asistencí.

Přesto se najde celá řada dalších lidí, kterým se projekt příliš nezamlouvá. "Nejde mi ani tak o výsledky mládeže, ale tohle prostě není Dukla, jak by měla být. Chápu, že tam musí být pár zkušených starších hráčů, ale má jich být právě pár. Osobně doufám, že po odchodu Krále skončí i tento projekt," přidal svůj pohled Miroslav Suk, jenž fandí ústeckému Slovanu.

Tentýž názor zastávají i Jan Veselý či David Lisec. "Souhlasím, kolem několika zkušených hráčů by měli být opravdu jen junioři, kteří se pohybují v širší nominaci reprezentace. Navíc dle mého názoru by měl takový tým hrát extraligu, aby se ti vybraní hráči měřili s tím nejlepším, co u nás hraje. Když pak vyrazí na MS juniorů z 1. ligy, je to kolotoč," řekl první jmenovaný. "Litoměřicím gratuluji k historickému úspěchu, za mě ovšem projekt Dukla nepřináší to, co by měl. V posledním utkání hrál v prvních dvou lajnách pouze jeden junior. Brankář Král odchytal skoro celou sezónu. Asi by bylo dobré rozložit ty mladé hráče mezi ty zkušené, jenže to se neděje," doplnil druhý.

Je pravdou, že kališníci mají na soupisce 15 hráčů, kterým je 23 let či víc. Ty ale doplňuje 14 mladíků, kterým je maximálně 20 let, deset z nich jsou stále teenageři. Proč tedy nyní nadějná mládež v Litoměřicích nehraje? "Není to tak, že by u nás ti mladí seděli, protože hráli starší. Kdybychom měli deset juniorů, hraje jich deset, ale my je v současné chvíli nemáme. Velká část bojuje v juniorské extralize v jejich mateřských klubech," vysvětlil Fišera. "Je to logické, sestupový klíč je letos velice tvrdý (ve skupině o 13. - 19. místo se zachrání pouze vítěz, 14. tým musí do baráže, ostatní sestupují, pozn. autora) a každý tým si chce zachránit mládež v nejvyšší soutěži. To je třeba i případ Litvínova, na který čeká ještě tuhý boj," odkázal na aktuálně 14. celek, jenž se snaží už bez možnosti přímé záchrany udržet alespoň barážovou příčku.

Ke cti Stadionu je třeba dodat, že projekt Dukla není interpretován jako jakási juniorská reprezentace, hrající pospolu mužskou soutěž, ačkoliv na letošní MS do 20 let dodal tento tým tři hráče, další účastníci projektem prošli v minulosti. Cílem projektu je pomoct mladým hráčům, kteří si nevybojují místo v áčku v extraligových klubech, k většímu zápasovému vytížení.

"Pro tyto hokejisty je lepší nastupovat s vyšším ice-timem v 1. lize, než hrát v extralize třeba tři minuty," nabídl svou vizi pro deník Sport při představení projektu tehdejší kouč Litoměřic a zároveň asistent reprezentační devatenáctky Miloš Říha mladší. „Často se stávalo, že někteří hráči museli být v juniorce, což pro ně není adekvátní soutěž, pokud chtějí reprezentovat. Uvidíme, jakou kvalitu si přinesou z těch oddílů. Bude záležet na nich, jaká bude jejich morální síla, která je velmi důležitá," dodal tehdy pro zmíněné médium.

"S Milanem Antošem se známe dlouho, vím, že je upřímný, nebojí se věci pojmenovat a říká to tak, jak to cítí. Když chce ale člověk kritizovat, měly by být nějaké výsledky vidět i za jeho prací. U slávistické mládeže je nějakých 10 let, a kolik hráčů bylo odtamtud nominovaných třeba na MS v mládežnických kategoriích? Rozhodně to ale není tak, že bych s ním chtěl válčit přes média," uzavřel smířlivě celou kauzu Tvrzník.