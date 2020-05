Jak Vladimír Evan vzpomíná na nejzářivější úspěch ústeckých hokejistů? Sezona 2006/2007 se zapsala do ústeckých dějin zlatým písmem, Slovan postoupil do vytoužené extraligy.

„S Mírou Machem jsme poslední měsíc, kdy se hrálo play-off, nevnímali realitu života. Zajímaly nás jen videokazety se zápasy soupeřů,“ vzpomněl si v unikátním rozhovoru pro Ústecký deník na dobu, kdy hokejem žilo doslova celé město.

Nedávno uplynulo už 13 let od největšího úspěchu ústeckého hokeje. Vzpomínáte někdy? A co se vám teď vybaví jako první?

Někdy si samozřejmě vzpomenu, ale v hokejovém životě to strašně rychle utíká. Z tohoto období se mi určitě na prvním místě vybavuje všeobecná atmosféra ve Slovanu. Na tu dobu nadstandardní podmínky a společný zájem na úspěchu. Mužstvo mělo nejen sportovní sílu, ale také obrovskou vnitřní soudržnost i mimo led.

Na trenérskou lavici jste se postavil vlastně až těsně před play-off. Ambice byly hodně vysoko, byl to pro vás těžký úkol?

Pavel Hynek mě vzal do Ústí jako kolegu. Já jsem se z nabídky po jeho odvolání mohl buď podělat, nebo to vzít. Vybral

jsem druhou možnost. Jako trenér přece musíte být na takovou šanci připravený.

V té sezóně bylo pět mužstev, které se dostaly přes sto bodů v základní části (Hradec Králové, Slovan, Mladá Boleslav, Chomutov a Kometa Brno), ačkoliv tedy odpadla baráž, byla cesta za postupem podle vás stejně trnitá, možná ještě složitější?

Určitě, všechny týmy které jste vyjmenoval byly na vysoké sportovní úrovni. Základní část navíc vyhrál Hradec Králové, což mohla být komplikace v případném finále, kde má domácí prostředí velký význam. Navíc v play-off se i částečně maže role favorita, což jsme zažili v Ústí v roce 2016, kdy se nám podařilo vyřadit adepta na postup do extraligy Kladno. Nicméně Slovan měl v té době opravdu silné mužstvo a to i po morální stránce.

Čtvrtfinále a semifinále jste zvládli s čistým štítem, byť Jihlava i ambiciózní Boleslav hodně kousaly. Vzpomenete si na ty série?

Abych pravdu řekl, musel bych si detaily sérií hodně oživit, ale samozřejmě to byly strašně emotivní a vyhrocené série, na které nejde zapomenout. Na co ale nikdy nezapomenu, a to vím určitě, jsou výjezdy ústeckých fanoušků na venkovní zápasy.

Zvládali jste pravidelně otáčet i nepříznivé stavy. Dvakrát doma s Boleslaví, s Jihlavou dokonce v prvním zápase z 0:2, stejně tak s Kometou Brno v základní části. Prohrávali jste také s Chomutovem…

Mužstvo bylo hodně silné ve všech čtyřech formacích. Pokud se zrovna nedařilo legendární trojici Antoš, Pazourek, Janků převzali iniciativu ostatní. Jen pro zajímavost, v jednom z finálových zápasů nastoupili například Přikryl, Grof, Hořava, Klobouček, Zápotočný, Klimt, Micka, Kloz, Slížek… Samá skvělá jména, a to jsem nezmínil řadu dalších výborných hokejistů.

Pojďme k finále s Chomutovem. Mohl mít boj o extraligu lepší vygradování, než v severočeském derby na pět zápasů?

Byl to vrchol sezony a my s Mírou Machem poslední měsíc vůbec nevnímali realitu života. Nejvíc nás zajímaly videokazety všech soupeřů play-off. Jihlava, Boleslav, Chomutov, a tak pořád dokola. Navíc jsme věděli, že trenéři Chomutova, Kýhos s Petrovkou, umí mužstvo na vyřazovací boje připravit.

První zápas „jednoznačný“, 4:0, jenže ve druhém Piráti srovnali. Hrálo se na 3 výhry a najednou vás čekaly dva zápasy venku. To asi nebyla lehká situace, že?

Určitě to lehká situace nebyla. Chtěli jsme vrátit sérii zpět do Ústí, což znamenalo urvat v Chomutově jedno utkání.

Po třetím zápase, který jste prohráli v prodloužení, jste byli v těžké situaci znovu. Vzpomenete si ještě, co se tenkrát dělo v kabině? Jestli byl vyloženě někdo nějaký hecíř, nebo jak jste nabudil hráče vy?

V kabině bylo hodně zkušených hráčů a každý situaci vnímal jinak. Mezi největší hecíře kromě Milana Antoše patřili určitě Honza Klobouček a Dan Zápotočný. My jsme hráčům pouze řekli, že se teď Chomutov dostal do role favorita a musí to potvrdit, což není jednoduché. Rychle jsme jeli na hotel, po večeři jsme pak s Mírou Machem shlédli videozáznam z utkání a poradili se o případných změnách v sestavě a taktice na druhý den.

Už jste nesměli klopýtnout, jenže po první třetině, kdy vás Chomutov mačkal, jste prohrávali 0:1. Těžká situace, že?

Tam jsme byli opravdu na dně. Domácí byli lepší, ale opět se projevila sportovní a morální síla hráčů Slovanu. Navíc jsme už neměli co ztratit.

I čtvrté utkání muselo do prodloužení. Běhá vám ještě dnes mráz po zádech když si uvědomíte, že třeba jedno nešťastné nahození, které brankáři propadne, vás mohlo připravit o celou sezónu?

Já myslím, že to bylo oboustranné. V té chvílí už toho jako trenér moc nevymyslíte, musíte zkrátka věřit hráčům, které jste na led poslal.

Ve staré chomutovské „kůlně“ tenkrát dvakrát během finále vypadl proud, diváci několikrát zasypali led odpadky. Jak se hrálo v takovém pekle? Motivovalo to i váš tým?

To patří k takovým zápasům. Někdy to bylo až úsměvné, ale provázelo nás to po dobu celé soutěže. Přeci jenom jsme byli největší favorité na postup.

Před rozhodujícím pátým duelem už žilo hokejem opravdu celé město. K zimnímu stadionu mířily kolony dvě hodiny před zápasem, lidé pak stáli i na schodech, půl hodiny před začátkem už se šlo jen těžko dostat na své sedadlo. Co jste si říkal při pohledu na našlapaný zimák v boji opravdu o všechno? Byl to jeden z vašich největších zážitků v roli trenéra?

Víte, tu atmosféru vnímáte do okamžiku, než se začne hrát a pak až zase po utkání. Co se týče vítězství jako trenéra, je to jednoznačné. Je to stejné jako s hráči, můžete celý život hrát nebo trénovat a nepodaří se vám nic vyhrát. K tomu musíte mít i to „sportovní štěstí“.

Zápas nakonec skončil 5:1, brzy jste vedli, ale Chomutov srovnal. Za jakého stavu se vám konečně ulevilo?

Za stavu 4:1 už jsem byl přesvědčený, že vyhrajeme. Mužstvo bylo zkušené a to bychom museli zkolabovat. Hráči však už byli ve vítězné euforii. Samozřejmě to z vás spadne až po siréně.

Lidé se pak nahrnuli na led, stříkalo šampaňské, objevila se cedule s přeškrtnutou I. ligou a otevřenou extraligou, ta byla klubová? Nebo ji donesl někdo z fanoušků?

To opravdu nevím, veškeré přípravy oslav šly úplně mimo mě. Byl jsem až překvapený, co bylo všechno připraveno.

Hokejovou horečku, která pohltila město, potvrdily i další oslavy na Mírovém náměstí. Jak jste to prožíval vy?

Samozřejmě jsem měl velkou radost, vždyť pro ústecký hokej to byla historická chvíle. Dík a slavení ale patřily hlavně všem hráčům, realizačnímu týmu, vedení, všem lidem na zimáku a jednoznačně fanouškům, kteří to s námi prožívali.

Lídrem v kabině byl tehdy ostřílený Milan Antoš, jste spolu ještě v kontaktu?

Vídáme se na hokejových seminářích v Praze nebo pak na ústecké exhibici. Pravidelně se nestýkáme, ale víme o sobě.

Na které hráče si ještě vzpomenete? Třeba Tomáš Micka je dnes rozhodčí…

Při pohledu na plakáty na zimním stadionu je vidím všechny denně. Ale vážně, s některými jsem v kontaktu, někteří se dali na trenérskou dráhu, a tak se občas potkáváme.

Slovan pak ještě několikrát sahal po extralize, tři sezóny po sobě ale nezvládl klíčové duely. Sedmý barážový zápas s Boleslaví, dvakrát sedmý duel s Chomutovem. V jedné sérii odešlo Ústí třikrát poraženo v prodloužení, jednou ho potopilo i video. Co podle vás v těch dalších letech chybělo k tomu, aby se podařilo tento úspěch vyrovnat?

Víte, v té době to bylo hodně těžké. I když Slovan měl stále kvalitní kádr, tak ambice, ale hlavně možnosti ostatních týmů, začaly být na daleko vyšší úrovni než v Ústí nad Labem.

Vladimír Evan

Narodil se 13. května 1963 a žije Ústí nad Labem.

Hrával v útoku, mimo jiné i za ústecký Slovan, s trénováním začal na začátku tisíciletí v Příbrami. Tři sezóny pak strávil v roli asistenta v Kladně, od roku 2005 působí ve Slovanu, kde byl trenérem, asistentem, ale i sportovním či generálním manažerem. Nyní pracuje už jen u mládeže.

V roce 2007 dovedl jako hlavní trenér ústecké hokejisty do extraligy.