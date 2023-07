Hotovo! Informace, které přinesl Deník už v polovině června, jsou konečně potvrzené i hokejovým klubem HC Slovan Ústí nad Labem. Severočeský celek povede jako trenér v letošní sezóně 2. ligy Vladimír Růžička.

Vladimír Růžička vzpomíná na své začátky v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Před měsícem způsobila poprask informace, že druholigový hokejový celek povede Vladimír Růžička, jenž jako trenér získal dva tituly mistra světa, dvakrát se také radoval ze zisku domácího extraligového titulu.

Dlouhé čtyři týdny vydrželo vedení Slovanu mlčet, další spekulace rozvířila až fotografie úspěšného trenéra na pondělním obědě v restauraci Retro's Steakhouse jen několik desítek metrů od zimního stadionu. Ta byla sice záhy stažena, další zdroje blízké Deníku už ovšem v tu dobu potvrdily i další Růžičkovu přítomnost v různých částech města.

Trenér Vladimír Růžička byl v krajské metropoli viděn už v pondělí odpoledneZdroj: Facebook

Nyní konečně oficiálně potvrdilo domluvu s trenérem, jenž jako hráč získal zlato na olympiádě v Naganu či na MS v roce 1985, i vedení ústeckého klubu.

"V průběhu dubna jsem se potkal s Vláďou Evanem, který se mě ptal na moji hokejovou budoucnost a u kávy jsme si povídali o současné situaci v ústeckém hokeji. Jako severočeského patriota mě zaujala možnost pomoci v našem regionu Ústeckému Slovanu," řekl mimo jiné úspěšný kouč v prvním rozhovoru, který poskytl klubovému webu.

Růžička, jenž působil naposledy v extraligovém Litvínově, kde poté až do ledna vedl dorostence tohoto severočeského klubu, si své nové svěřence prohlédne na ledě poprvé 7. srpna, 2. ligu začne Ústí doma 23. září proti Chebu.

Podepsáno? Ústecký Slovan povede bývalý reprezentační kouč Růžička

Podle stejných zdrojů Deníku by měl navíc ústecký hokej posílit další sponzor, který by měl o něco navýšit aktuální rozpočet. Nemělo by jít ovšem až o 20 milionů, o nichž se spekulovalo v červnu. Sám Růžička zatím v rozhovoru pro stránky Slovanu potvrdil, že se účastnil i sezení s primátorem města Petrem Nedvědickým a jeho náměstky. "Dále jsme samozřejmě jednali s některými ústeckými firmami. Já osobně dále jednám s mimo ústeckými potencionálními partnery a věřím, že podpoří naši myšlenku," dodal.