Čtyři odehrané zápasy, jedna vstřelená branka – to je bilance letní bílinské posily Vojtěcha Kubinčáka. Přestože Draci naposledy schytali doma debakl 5:14 od Mostu, zažívají ve třetí nejvyšší soutěži i díky extraligou ošlehanému borci vcelku slušný start. „Asi to bude moje poslední sezona. Už jsem chtěl končit, ale byl jsem rád, když mi zavolal trenér Draků Tomáš Mareš, jestli bych ještě chtěl hrát,“ usmívá se známý hokejový pohodář.

Vojtěch Kubinčák, hokejový matador. | Foto: Tomáš Kostečka

Dvaačtyřicetiletý Kubinčák v srpnu dorazil na trénink Bíliny a po pár jednotkách si slíbil, že ještě brusle na hřebík nepověsí. „On ten minulý ročník vlastně nebyl žádnej. Byl jsem v Trutnově, odehráli jsme tři zápasy, pak se to kvůli covidu rozpustilo. Říkal jsem si, že už se nechci přemlouvat na večerní tréninky. Mám přes den práci, tak pak si člověk rád odpočine. Ale Márovi jsem na to kejvl. Mám to kousek, bydlím v Lomu. Tak to vezmu přes Mariánský Radčice a jsem za chvíli na zimáku,“ líčí muž, kterého si nejvíc pamatují fanoušci Litvínova, jak si ještě prodloužil už tak bohatou kariéru.