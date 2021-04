V klubu vyrůstal, má ho v srdci. Když vedení Slovanu hledalo nového kouče pro juniorku, cílem bylo najít rodáka z okolí. Někoho, kdo má k ústeckému hokeji vztah. Povedlo se, po vzájemné debatě kývl na nabídku vedení 26letý perspektivní trenér Marco Vrba s cennými zkušenostmi z výchovy hráčů v Letňanech, kde doposud působil u první třídy a jako asistent u šesté s osmou třídou.

„Řekli jsme si určitou představu a to jak finanční, tak hokejovou. Věděl jsem, že v klubu chtějí, aby trénovali kategorie ústeční kluci,“ popisoval Vrba jednání. Obě strany si vyhověly, na koncepci se shodly. Pro mladého kouče jde o velký kariérní posun, doteď pracoval převážně s hráči mladších ročníků. „Jde o úplně jinou práci. Mám zmapované hráče z okolí, zkusíme některé na try-out. Ale obecně už se náplň práce blíží k velkému hokeji.“

Týmu se bude snažit nastavit bývalý hráč extraligové podmínky. „Zároveň je potřeba ovšem vyžadovat extraligový přístup,“ doplnil. Primární cíl platí pro realizační štáb i vedení. V Ústí musí zůstat extraliga, sestupují přitom – kvůli redukci mládežnických soutěží svazem – hned čtyři mužstva. „Přeju si, abych kluky dokázal strhnout na svou stranu a aby věřili, že když udělají, co chci, bude to fungovat.“

Vrba se řídí moderními trendy, hokejisty by rád formoval také mimo led. „Nechci, abychom se jen občas sešli a zatrénovali si. Chci mít vše do posledního detailu vyladěné tak, jak by to v extralize mělo být,“ prozradil dál. V Letňanech působil čtyři roky, k tomu studoval dvě vysoké školy: FTVS a lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Druhý, velmi náročný obor nebude s novou prací slučitelný, angažmá definitivně rozsoudilo další cestu perspektivního kouče. Lavička pro něj má prioritu číslo jedna.

„Člověk nemůže mít všechno. Rozhodl jsem se, že chci mít hokej, protože je mi v životě nejbližší. Jedna vysoká škola už nebude hrát roli, druhá se kloubit s prací dál,“ tušil 26letý trenér, jenž sám během aktivní kariéry prošel mládeží Slovanu. Prostředí letňanského klubu se mu každopádně neopouští lehce, v pražském klubu existují plány na modernizaci prostředí i podmínek k přípravě hokejistů.

„Nacházel jsem se v situaci, kdy jsem dostal příležitost, k níž se v mém věku dostane málokdo,“ popisoval Vrba s dovětkem, že šlo i o štěstí, protože z Ústí pochází. O rozhodnutí se poradil i s nejbližšími, kteří mají vhled do hokejového prostředí. „Dospěl jsem k názoru, že se taková nabídka neodmítá. Někdy je čas říct odcházím. A teď nadešel.“

Kvůli koronaviru byla sezona 2020/21 druhé nejvyšší soutěže juniorů (Extraligy juniorů) předčasně ukončena, ta další bude zlomová. Řada týmů se totiž systémem propadne a Ústí se bude chtít sestupu vyhnout za každou cenu. Redukcí soutěží si svaz prostředí s lepší konkurencí.