Ústí n. L. – Kádr hokejového Ústí doznává dalších změn. Dres mění útočníci Daniel Vrdlovec a také Petr Jánský, kterého zapůjčil Litvínov.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Tomáš Mareš, Slovan Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Představenstvo extraligového celku totiž rozhodlo, že Jánský bude v prvoligovém angažmá pokračovat v sousedních Litoměřicích. „Sháněli jsme obránce a útočníka, posilou do ofenzivy, která naskočí už v pondělním zápase s Prostějovem, bude Petr Jánský,“ sdělil před prvním litoměřickým duelem v kalendářním roce 2019 kouč Stadionu Daniel Tvrzník. Do pražské Slavie míří Daniel Vrdlovec, za nějž však přichází z Prahy náhrada v podobě Jana Veselého. Ústecký forward, který byl po odchodu Martina Vágnera kapitánem, tak, stejně jako loni, kdy pomohl v závěru sezóny k postupu do extraligy Karlovým Varům, dohraje sezónu mimo Ústí nad Labem.