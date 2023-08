Hokejisté Ústí nad Labem udolali v úvodním představení před svými fanoušky Cheb 3:2 po samostatných nájezdech. Vydřená výhra v přípravném duelu ale kouče Vladimíra Růžičku ani zdaleka neuspokojila.

Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

"Myslím, že do našeho druhého přátelského utkání nenastoupili moc dobře. Přistoupili jsme k němu moc přátelsky. Cheb hrál dost slušně. Ve třetí třetině jsme dostali zápas do svých rukou, vyrovnali jsme na 2:2, měli jsme ale ještě spoustu dalších šancí. Bohužel nám tam další gól nepadl, jedna branka je z tolika příležitostí málo," nešetřil kritikou.

Ačkoliv ocenil, že jeho svěřenci ubránili dlouhé oslabení v prodloužení, kdy byli vyloučeni nejprve Tůma, a následně Trefný, a Slovan hrál téměř tři z pěti minut v početní nevýhodě, první domácí duel mu i přes výhru radost neudělal. "Penalty jsou loterie," pravil lakonicky s tím, že příprava většinou slouží pro to, aby se zkoušení hráči porvali o místo v základní sestavě. "Je vidět, že ti zkušenější hráči to táhnou. Představoval bych si, že ti mladší budou více bojovat. Kdo se pere o triko, tak by měl na můj vkus předvádět lepší výkony. Budou muset mnohem více zabrat, na to teď tlačíme," dodal úspěšný trenér.

Pozitivem budiž alespoň druhé vítězství, které obstaral v šesté sérii trestných střílení Jaroslav Roubík, či výkon Karla Kubáta, který zatím i nadále trénuje s ústeckým týmem a v zápase si připsal gól a nahrávku, a navíc proměněný nájezd.

Hokej, letní příprava 2023:

Ústecký Slovan - HC Cheb 3:2sn (1:1, 0:1, 1:0, -0:0, 3:2sn)

Branky a nahrávky: 8. Kubát (Bláha), 47. Bláha (Roubík, Kubát), rozh. náj. Roubík – 8. Iljuk (Vogel), 37. Rozhon (Skuhravý).

Rozhodčí: Biedermann, Cícha – Janíček, Zítka. Vyloučení: 7:10. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.

Ústecký Slovan s.r.o.: Štěpka (Vlach) – Kubát, Popela, Trefný (C), Šefl, Funk, Gottfried, Polata – Bláha M., Roubík, Dubský, Kuchynka, Petráš, Sýkora, Štrombach, Berčík, Tůma, Nedoma, Linet, Kisliuk.