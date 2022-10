„Na začátku jsme hráli dobře, i když jsme dostali gól a chvíli byli hluší, ale první třetina byla z naší strany dobrá. Dostali jsme se do vedení 2:1, přehrávali jsme souepře a přestříleli. Bohužel do druhé třetiny jsme nevstoupili úplně ideálně a soupeř nás začal přehrávat. Jablonec měl více ze hry a bohudík, že nedal více gólů. My poté ukázali sílu, kterou máme v sobě, a že góly umíme dát. Je škoda, že jsme to pustili a nevydrželi hrát celých šedesát minut,“ nechal se slyšet Kamil Koláček, kouč Chomutova.

Jablonec po druhé porážce v sezoně zůstává na třech bodech.

„Odehráli jsme relativně slušné utkání. Škoda, že nám tam nepadly nějaké další šance, protože jsme dvakrát trefili tyčku a jednou minuli prázdnou bránu. Celý náš tým je marod. Museli jsme vzít jednoho hráče z juniorského programu a stejně nás bylo jenom čtrnáct. Takže jsme spokojeni s výkonem, ale bohužel výsledek nedopadl,“ kroutil hlavou Jan Šuráň, trenér Jablonce.

Stejný výsledek 6:4 se zrodil v derby utkání na mosteckém ledě. Domácí Lvi nakonec udolali děčínské Medvědy.

Hosté vyhráli první třetinu, pak se skóre přelévalo z jedno strany na druhou. V poslední periodě domácí odskočili na rozdíl dvou branek. David Tůma ještě snížil, v poslední minutě ale jistil mosteckou výhru Řehoř.

„My jsme říkali s Vláďou Kýhosem, že hráči chtějí, abychom dostali infarkt. Ale abych se vrátil k tomu zápasu, První třetina byla špatná, hodně špatná. Po té první třetině jsme si něco řekli a potom, až na ten závěr, ty dvě třetiny byly parádní a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli,“ hodnotil utkání mostecký kouč Petr Rosol.

Děčín po porážce v Ústí výsledkově nezvládl ani další derby v Mostě.

„Z naší strany druhé dobře odehrané venkovní utkání, ale opět nemáme ani bod. Je škoda, že když jdeme do vedení, tak soupeři neodskočíme do většího trháku. Věřím, že kdybychom v Mostě vedli o dvě, tři branky, bylo by to jiné. Porážka nás mrzí, musíme bodovat doma. Pozitivní je, že venku hrajeme dobře a máme šance. Ale zatím to je bez bodu,“ konstatoval Michal Oliverius, asistent děčínského trenéra Tomáše Mareše.

Stoprocentní bilanci udržel i ústecký Slovan, který to ale v Chebu zvládl doslova v poslední vteřině. Domácí hodně kousali, dvakrát vedli, v poslední třetině dokázal chebský Fečo vyrovnat na 3:3. Třetí vítězství v sezoně pro Slovan ale vykouzlil v čase 59.59 Martin Tůma, jenž doklepl do sítě nahození Jakuba Trefného.

„Věděli jsme, že nás čeká náročný zápas. V přípravě jsme s Chebem hráli dvakrát, a pokaždé to bylo těžké. Navíc jsme hráče upozorňovali, že Cheb zatím nebodoval, takže udělá vše pro to, aby to s námi zlomil, což se potvrdilo. Bylo to vyrovnané utkání s houževnatým soupeřem. Myslím, že jsme měli více šancí, zejména ve 2. třetině, jenže jsme je nedali, o to víc jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli za tři body,“ řekl trenér Ústí nad Labem Jan Čaloun.