„První třetina byla vyrovnaná, asi tím, že jsme dostali přesilovky a Jihlava se nemohla dostat do tempa. Rozhodlo to, že do půlky druhé třetiny jsme byli trošku lepší a měli jsme čtyři gólovky, ale když se góly nedávají, tak se těžko vyhrává. Jihlava pak svou gólovou šanci využila, začala růst a přidala další góly. Ve třetí třetině jsme se nezmohli na nijaký odpor.

Dukla dobře bránila a pak přidala čtvrtý gól, takže si zápas úplně v pohodě dohrála,“ viděl ústecký trenér Jaroslav Roubík.

Severočechům nepomáhala ani častá oslabení, ve druhé třetině seděli na trestné rovnou tři hráči. Na konci 38. minuty usedl na trestnou za podrážení Vladimír Brož a jenom o osm sekund později se vracel zpátky, neboť domácí využili přesilovou hru. Dobrá práce Houšky u mantinelu měla za následek přihrávku od Helta na Jakuba Illéše, který z vrcholku pravého kruhu propálil nad lapačku Zajíčka.

„První třetina byla ovlivněná třemi našimi vyloučeními. Soupeř odehrál převážnou většinu třetiny na puku a to mu pomohlo, ale dokázali jsme v závěru dát branku. Základním kamenem naší výhry je Maks, protože podal výborný výkon a udržel nulu,“ řekl jihlavský trenér Karel Nekvasil a pokračoval:

„My jsme pak přidali nějaké góly, soupeř naopak nedal žádný. Ve třetí části jsme nechtěli hrát tak aktivně, ale trošku se zatáhnout. Zaplaťpánbůh nám to vyšlo, i když soupeř šance měl a dostal se do přečíslení. Bohužel dnes nám přišlo, jak kdyby někteří hráči měli cizí hokejky. Bylo tam hrozně moc okamžiků, kdy jsme namazali soupeři, nezpracovali přihrávku… Doufám, že se to do dalších zápasů zlepší.“

Po reprezentační přestávce litoměřičtí borci doma přivítají v hitu kola právě lídra tabulky z Třebíče. Ústečtí hokejisté ve stejném kole budou hosti nevyzpytatelný Vsetín.

Hokej, Chance liga:

Dukla Jihlava – Slovan Ústí nad Labem 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Kachyňa (T. Havránek, F. Seman), 38. Illéš (Helt, Houška), 43. Helt (Houška), 53. Helt (Houška, Skořepa)

HC Dukla Jihlava: Žukov (J. Němeček) – L. Mareš, Kachyňa, Kowalczyk, Valenta, Eliáš, Z. Malík, Kabelka – Helt, Lichanec, Houška (A) – T. Harkabus, Skořepa (C), Illéš – Cachnín, M. Juda, Vítězslav Brož – T. Havránek, F. Seman, Mácha. Trenér: Viktor Ujčík

HC Slovan Ústí nad Labem: Zajíček (Hamalčík) – J. Drtina, Š. Havránek, Trefný, Záruba, Vladimír Brož (A), E. Mareš – Trávníček (C), Vrdlovec (A), Štěpán Bláha – M. Tůma, Milfait, D. Tůma – Bernat, Grim, J. Žolobov – Martin Bláha, Závora, T. Čermák. Trenér: Jiří Merta.