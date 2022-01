Ústečtí si vypracovali dvoubrankové vedení, který ale celek z Vysočiny na rozmezí druhé a třetí periody dokázal vygumovat. Šest minut před koncem však poslal Severočechy znovu do vedení Ondřej Bláha, a to už hosté nepustili.

„Pro nás bylo důležité, že jsme se dostali do vedení, což Třebíč trochu zbrzdilo. Řekl bych, že od poloviny zápasu byla lepší, ale nás podržel brankář. Z minima šancí jsme dali tři góly, na konci jsme to ubojovali silou,“ pochvaloval si Jaroslav Roubík. „Třebíč chtěla hrát hokej, což nám sedí víc než hra s týmy kolem nás, které jen brání, ale nedala góly.“

Slovan se tak znovu odlepil z barážových příček, i díky tomu, že Litoměřice zdolaly Frýdek-Místek 5:2. Ústí naopak pomohlo kališníkům navýšit náskok na vedoucí příčce už na devět bodů.

Výhra Stadionu se ovšem nerodila lehce, zejména v první dvacetiminutovce mohli Slezané nasázet svému soupeři bůra a zápas rozhodnout.

„V první třetině byl soupeř jasně lepší, 0:1 byl ještě přijatelný výsledek. Za stavu 0:2 nás nakopl trochu šťastný snižující první gól a od té doby měla naše hra dobré parametry. I když byl Frýdek hodně nepříjemný, zvládli jsme to až do konce. V posledních zápasech ale máme strašné výpadky, teď to byla první polovina utkání. Potřebujeme naší výkonnost stabilizovat,“ zhodnotil utkání trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.

Hokej, Chance liga, 35. kolo:

Třebíč - Slovan Ústí nad Labem 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. Šťovíček (Bittner), 45. Vodný (Nedvídek, Krliš) – 20. Havránek (Drtina, Vrdlovec), 35. Bernat (Trefný, Kottek), 54. O. Bláha (Brož).

Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Polák, Vašíček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 841. Střely na branku: 34:25.

HC Slovan Ústí nad Labem: Zajíček – Drtina, Havránek, Brož, Kottek, Trefný, Mareš, Záruba – Milfait, Vrdlovec, Š. Bláha – Trávníček, Urban, D. Tůma – M. Tůma, O. Bláha, Severa – Bernat, Čermák.



Stadion Litoměřice - Frýdek-Místek 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. F. Přikryl (J. Holý, M. Kadlec), 31. R. Přikryl (Válek, Výtisk), 32. O. Procházka (Sihvonen, Jebavý), 35. O. Procházka (Kracík, Martin Procházka), 57. F. Přikryl (P. Marcel, Klikorka) – 5. Šlahař (Lyszczarczyk), 25. Šlahař (Teper, O. Šedivý).

Rozhodčí: Sýkora, Kvěch – Beneš, Štěpánek. Vyloučení: 6:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000. Střely na branku: 30:31.

HC Stadion Litoměřice: Král – P. Marcel, Černohorský, Výtisk, Holý, Klikorka, Jebavý, Kuboš – Válek, R. Přikryl, Kadlec – M. Procházka, Kracík, O. Procházka – F. Přikryl, Jícha, Sihvonen – Rouha, Koláček, Berka.