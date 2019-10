Hokejová Chance ligy vstupuje do druhé poloviny základní části. Ústečtí hokejisté ji odstartují domácím zápasem proti pražské Slavii.

Slovan Ústí ilustrační | Foto: Deník / Vilém Maruš

Tu dokázali na úvod sezóny porazit 2:1 po samostatných nájezdech a podobný výsledek by jistě rádi zopakovali i nyní. Pokud by se jim to povedlo, vyhráli by potřetí z posledních čtyř zápasů, v posledním kole doma zdolali Benátky nad Jizerou 4:3 v prodloužení.