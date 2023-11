Subjekt, který před 16 lety okusil i nejvyšší tuzemskou soutěž, postupně zkrachoval, což málem zničilo i samotný klub. Ten postupně chátral i 1. lize, až z ní sestoupil do druhé. Letos na jaře nabídlo tehdejší vedení Slovan k prodeji, žádný zájemce se ale nepřihlásil. Turbulentní období, během nějž převzal oddíl Ústecký Slovan s.r.o., založený teprve letos v září, vygradovalo příchodem známého trenéra Vladimíra Růžičky, jenž však záhy vyměnil ústecký Slovan za ten bratislavský. Bude spásou, kterou fanoušci žlutomodrých marně vyhlíží již několik let, právě Agateljan?

Kdy konkrétně by mělo dojít ke změně majitele?

Ten proces už je v běhu. V tuto chvíli v subjektu figuruje jakýsi dočasný majitel, kterým je moje obchodní partnerka. Potřebovali jsme tuto pozici, abychom mohli klub převzít. Nyní už mají celou věc naši právníci, postupně pak přejde celá organizace pod náš zahraniční holding.

Budete jako nový majitel měnit název klubu?

(skočí do řeči) Rozhodně ne! Chceme zůstat tradiční, Slovan je pro mě srdcovka, takže zůstane Slovanem. Snad jedině kdyby přišel nějaký opravdu významný partner, který by nám zajistil třeba rozpočet na extraligu, ale nic takového zatím na obzoru není.

Ale o rychlém návratu do Chance ligy už jste nahlas promluvil. I o tom, že byste ji klidně raději odkoupili…

Ano, řekl jsem, že si musíme rozmyslet správnou strategii. Ve 2. lize jsou nyní silné týmy, které chtějí také výš, takže je otázka, pokud bychom teď napumpovali peníze do kádru a nepovedlo se postoupit sportovní cestou, zda by to nebyly vyhozené peníze. Z mého pohledu může být odkup levnější variantou, která by mohla vyjít třeba i na polovinu takové sumy. To ale neznamená, že se o to nepopereme i sportovní cestou. Cílem bude dostat se do play-off, v něm už se pak může stát cokoliv.

Zníte, jako byste věděl o někom, kdo bude licenci na druhou nejvyšší soutěž prodávat…

To se mýlíte. Nějaké informace samozřejmě máme, víme, že ne všechny kluby jsou na tom finančně dobře, ale i těm se může povést sehnat partnera, který jim pomůže. Rozhodně to nejsou žádné oficiální zprávy, ale rozhodně tato možnost není nereálná.

Co když ale nakonec nikdo licenci neprodá?

Pak by došlo na sestavení silného týmu pro celou příští sezónu, a ten by měl logicky jediný hlavní cíl, tedy postup do první ligy.

Na tu je ale potřeba minimálně zhruba dvojnásobný rozpočet, než máte nyní. Je skutečně ve vašich silách takové prostředky sehnat?

Jednám už s mými obchodními partnery, kteří nám s tím pomohou. Jdou za mým jménem, jsou to subjekty ze Švýcarska či Německa. Nechci se teď ale pouštět do žádných spekulací nebo slibů, zda dokážeme naplnit dvakrát nebo třeba i třikrát letošní rozpočet. Detailní částky ještě ani nemáme, stále probíhají jednání.

A k tomu plánujete také jednat s místními firmami či znovu s městem…

Je pravda, že jsou města, která podporují sport daleko víc, ačkoliv buďme rádi i za podporu, kterou máme nyní. Plánujeme se ale sejít s členy rady města, věřím, že si budeme rozumět a vrátíme společně ústecký hokej tam, kam patří.

V posledních sezónách se ovšem tato cesta minulému vedení příliš nedařila, nemáte obavy? Jdete s kůží na trh, případný neúspěch vám mohou dát pocítit i fanoušci, kteří už jsou v mnoha ohledech skeptičtí…

Na to jsem připravený, pokud to tedy budou nějaké názory v mezích. Objektivní kritika je v pořádku, ale proti sprostým urážkám či něčemu podobnému se budeme bránit, to říkám narovinu, takové jednání si líbit nenechám. Pokud chce někdo doma z gauče kritizovat práci druhých a nemá nic lepšího na práci, může si to přijít vyzkoušet a pomoct nám. Jedna věc jsou fanoušci, také jsem fanoušek, ale ti se poznají právě když se klubu nedaří.

Můžete to rozvést?

Teď se nedaří, ale spousta lidí dá od Slovanu ruce pryč. Dám příklad, mým vzorem jsou fotbalové Dynamo Drážďany. Sestoupily do třetí ligy, ale stejně chodí plný stadion, lidé je podporují, a teď hrají o návrat do 2. Bundesligy. V takových chvílích je výtěžek ze vstupného pro klub důležitým příjmem. Hokej je drahý sport, když bude plný stadion, rozpočtu to pomůže a přijdou i další partneři. Je potřeba v Ústí probudit patriotismus. Tady teď chodí tři stovky diváků, ale klub dělají také fanoušci. Je potřeba mít vzájemnou spolupráci, kterou pak subjekt divákům vrací odpovídající zábavou. Stejné je to i některými firmami. Často slýchám 'My vám pomůžeme, ale až se bude dařit.' Jenže to už bude cena té reklamy také úplně jiná.

Máte nějaký časový horizont, do kdy byste chtěli první ligu v Ústí mít? Co když se vám to nepovede ani v této, ani v příští sezóně?

Jsem člověk, který když už něco začne, rozhodně to nehodí za rok nebo za dva přes palubu. Sport je i o štěstí, můžeme příští rok sestavit opravdu výborný kádr, ale v play-off se může stát cokoliv. Přijdou zranění klíčových hráčů nebo něco jiného. I proto jsem říkal, že nejjednodušší variantou by byl zkrátka odkup licence.

Mluvil jste ale i o boji sportovní cestou už v letošním roce. Jak bude vypadat?

Jak už jsem říkal, rozhodně nebudeme nějací šílení megalomani, každopádně už se řeší nějaké posily, které by měly přijít v brzké době. Český trh je ale v tuto chvíli vybraný a typy hráčů, o které bychom tu měli zájem, zde nejsou, takže půjde o cizince.

Na starost to máte vy? Přeci jen jste spíše z boxerského prostředí…

Samozřejmě, že ne. Zatím tu zůstávají jak trenéři, ke kterým možná přivedeme ještě jednoho asistenta, tak dosavadní jednatel právního subjektu pan Kanis, jemuž po hokejové stránce věřím. Bude mít funkci řekněme sportovního manažera, zatím to nemáme úplně pojmenované, ale názvosloví není úplně důležité.

O návrat na výsluní tedy bude bojovat jak ústecký hokej, tak fotbal. Vnímáte i snahu Viagemu?

Vím o tom, sledoval jsem to, dokonce už jsem se s nimi i spojil a mluvili jsme spolu o nějaké možné spolupráci do budoucna. Přeci jen jsme skoro sousedé (oba areály dělí pouze parkoviště, pozn. autora) a sport je cesta i pro mládež. Je to možnost, jak je dostat od drog a dalších špatností a vychovat z nich dobré lidi pro společnost.

A jak se vám zamlouvá poměrně kontroverzní marketing vašich sousedů?

Já jsem fanda marketingu, u něj je důležité, aby fungoval. Ať si to každý dělá, jak uzná za vhodné. Osobně bych asi nešel do nějakých sporů s fanoušky, na druhou stranu je potřeba uznat, že lidé je sledují a mluví se o nich.

Poslední otázka. Mluvil jste i o mládeži, budete podporovat i tu? Ve Slovanu ji totiž spravuje úplně jiný právní subjekt…

Ano, chceme pomoct i tam, už jsem měl schůzku s panem Evanem. Rádi bychom dostali dorost do nejvyšší či druhé nejvyšší soutěže. Je to důležitá složka klubu, protože pokud máte talentované hráče, ale ti se nemohou rozvíjet v kvalitních klubech a soutěžích, odcházejí jinam. A my tu chceme vychovávat dobré hráče, protože to je vždycky levnější, než kupovat drahé hvězdy odjinud. Ostatně v kancelářích na zimáku jsme hned vedle sebe, takže to bude provázané. Jsem přesvědčený, že podpora mládeže se nám pak vrátí.