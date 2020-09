Jak se těšíte ne novou sezónu?

Všichni už se moc těšíme. Škoda jen, že jsme měli desetidenní pauzu a nemohli jsme se tak naplno věnovat jednotlivým taktickým variantám včetně přesilových her.

Může karanténa ovlivnit výkon mužstva?

To uvidíme hned v pondělním zápase na Slávii. Pauza byla pro hráče určitě nepříjemná, ale většina pozitivních hráčů neměla prakticky žádné příznaky, takže se hned po skončení karantény všichni zapojili do tréninku.

Hned na úvod dle médií Slovan čekají jedni z favoritů soutěže…

Jak Slavia Praha, tak Poruba neskrývají své ambice, ale výčet favoritů bude určitě širší. Nicméně půjdeme do každého utkání s pokorou a respektem k soupeři bez ohledu na to, jaké má náš soupeř ambice. Sezóna je dlouhá a já hlavně věřím všem hráčům, které jsme si do týmu Slovanu společně s kolegy vybrali.

Při pohledu na soupisku je vidět velká konkurence v útoku Slovanu…

Ona je konkurence i v obraně, máme k dispozici osm obránců plus pravděpodobné starty obránců z Mladé Boleslavi. Každopádně příchodem Tomáše Pšeničky ze Sparty a Přemysla Svobody z Litvínova je konkurence v útoku ještě větší. Není pro nás trenéry jednoduché postavit sestavu, protože mezi hráči jsou minimální rozdíly a všichni makají opravdu naplno. Ze zkušenosti ale víme, že potřebujeme široký kádr. Utkání jdou v rychlém sledu a každé zranění nebo nemoc nesmí mít zásadní vliv na sestavu dalšího utkání.

Zmínil jste partnerský tým z Mladé Boleslavi. Jak zatím probíhá spolupráce?

Jsem rád, že spolupracujeme s extraligovým týmem. Naše spolupráce se prohlubuje a prakticky denně řešíme, kdo posílí náš tým nebo jak se ve Slovanu jeví hráči z Mladé Boleslavi. Takže velká spokojenost.