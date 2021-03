Hokejisté Ústí nad Labem ztrácí v sérii předkola play-off Chance ligy se Vsetínem 0:1 na zápasy. V úvodním zápase sice nebyli daleko od zlomení mizerné bilance na Lapači, ovšem jediná branka jim k tomu nestačila.

Hokejisté Vsetína v úvodním zápase předkola play-off proti Ústí nad Labem. | Foto: Martin Vojtěch Víta

Stejně jako v nedávném zápase základní části, kdy Valaši vyhráli 1:0, dominovali i tentokrát oba brankáři. V závěru první třetiny ale vybojoval dvě vteřiny před sirénou u hrazení puk kapitán Trávníček a domácího Gábu překonal Jiří Severa. To však bylo z výkonu Slovanu téměř vše. Machův výběr vsadil na urputnou defenzivu a spolehlivý výkon Hamalčíka, který držel až do 50. minuty, kdy srovnal Štach, duel tedy dospěl do prodloužení.