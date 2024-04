Vše Deníku potvrdila Aneta Lednová, tiskový mluvčí hokejového svazu. „Ano, je to pravda, dluh vůči svazu máme. Ale řešíme to a zaplatíme. To slibuji. Pro mě je to docela komedie, když jsem si přečetl, že nekomunikujeme. Jasně, neodpovím na každý e-mail, ale rozhodně to není tak, že mlčíme,“ sdělil Deníku Mikael Agateljan, faktický majitel Slovanu Ústí nad Labem.

„Podle mě to není žádný zásadní problém. Do pár dnů to splatíme, všechno se vyřeší a přestupy se odemknou,“ zdůraznil.

Slovan ale neřeší jenom dluhy vůči svazu. Hodně ho pálí fakt, že stále dluží peníze hráčům, to samé se týká například užívaní ledových ploch. „Přiznávám, že platy hráčům se ještě nevyřešily. Je pravda, že jsme se moc dopředu nepohnuli tak, jak bych si přál,“ pokrčil rameny.

U hokeje v Ústí zůstanu. Neutíkám, má jasno Agateljan. Hrozí Slovanu kraj?

Agateljan tak stále není držitelem licence na druhou ligu, tu drží spolek, který má po sebou kompletní ústeckou hokejovou mládež. „Přišla nám od spolku upomínka, která se týká dluhů za led. Termín je 30. dubna. Zaplatíme to, jen musíme postupovat ve správném pořadí,“ podotkl.

Ten také potvrdil, že stále není vyúčtovaná první polovina dotace od města, která činila milion a půl.

„Máme nové partnery, máme už domluvené nové hráče. Ale ti čekají, jak se všechno vyvine. Budu se opakovat, ale klub byl a je stále v problémech. Musíme si uvědomit, že jakmile tady skončí áčko, tak bude mít problém i mládež. To je prostě holý fakt. Já opět tvrdím, že končit nehodlám. Jsem bojovník, tady už jde o princip,“ prohlásil.