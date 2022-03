Ústečtí hokejisté, hnaní nejvyšší návštěvou sezóny, bojovali, ovšem z 29 střeleckých pokusů dopravili do branky pouze jediný. Ačkoliv svého soka přestříleli, prohráli o tři branky. Konejšit je může alespoň fakt, že ani případný tříbodový zisk by jim záchranu nakonec stejně nezajistil, neboť Poruba nakonec uspěla na ledě Kolína, potřebné body získalo také Vrchlabí.

„Měli jsme špatný vstup do utkání, strašně brzy jsme dostali gól. Pak se to trochu srovnalo, ale obdrželi jsme druhou branku. Soustu věcí jsme udělali špatně z přemíry snahy, chtěli jsme strašně rychle vyrovnat, moc jsme propadali v útoku a Slavia pak jezdila do protiútoku,“ hodnotil duel asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „Rozhodla druhá třetina, měli jsme spoustu šancí, hráli jsme dobře, dali jsme gól, měli jsme tam ještě další příležitosti, ale zlomilo se to v závěru třetiny, kdy nám Slavia ujela a dala třetí branku. Třetí třetina byla taková utrápená, soupeř hrál chytře, když pak na konci přidal gól, tak bylo po zápase,“ doplnil.

Slovan tak čeká prodloužení sezóny, příliš radost z toho ale jistě v Ústí nemají. Cesta k záchraně totiž vede pouze přes dvě úspěšně zvládnuté série na čtyři vítězná utkání. Nejprve je třeba zdolat v play-down Šumperk, následně pak ovládnout také baráž s vítězem 2. ligy.

Play-down odstartuje na severu Čech 9. a 10. března, 13. a 14.3. se pokračuje v Šumperku. Případné další souboje jsou na programu 17., 20. a 23. března.

Hokej, Chance liga, 51. kolo:

Slovan Ústí nad Labem – Slavia Praha 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)Branky a nahrávky: 34. T. Urban (O. Bláha) – 2. M. Ondráček (Žejdl), 16. T. Knotek (P. Kafka, R. Všetečka), 40. R. Havel (T. Knotek), 53. P. Machač (Kružík, R. Havel).

Rozhodčí: Veselý, Sýkora – Hnát, Maštalíř. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 528. Střely na branku: 29:21.

Ústí: Zajíček – J. Drtina (A), Kottek, Trefný, E. Mareš, Vladimír Brož (A), Jouza, Trávníček (C) – Záruba, Vrdlovec, Š. Bláha – O. Bláha, T. Urban, D. Tůma – M. Simon, Bernat, Milfait – T. Čermák, Severa.