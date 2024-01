Opačně než se čekalo skončily v podstatě všechny duely krajských zástupců ve 28. kole 2. hokejové ligy. To by se dalo označit za zmar favoritů.

Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Pátý Děčín nestačil o gól na ledě třináctého Písku, druhý Chomutov vydoloval jen bod doma proti osmým Benátkám. Oproti tomu jedenácté Ústí nad Labem uspělo na ledě třetí Příbrami.

„Utkání jsme prohráli, protože jsme z převahy nevytěžili víc gólů než tři. A taky protože soupeř využil naší neukázněnosti ve třetí třetině jako před časem Děčín,“ nemohl být po porážce 3:4 v prodloužení chomutovský kouč Martin Pešout.

Podobná nálada panovala v Děčíně, který prohrál tuhý boj v Písku 1:2. „Soupeř vstoupil dobře do utkání a v první třetině měl výborný pohyb, vyhrával souboje a my jsme neměli na nic čas. Paradoxně jsme měli dvakrát samostatný únik, škoda, že jsme nedali gól, abychom trošku přibrzdili jejich vstup do zápasu,“ načal hodnocení asistent trenéra Michal Oliverius. „Od druhé třetiny jsme začali mít lepší pohyb, vyrovnali se Písku a přebírali otěže zápasu. Měli jsme několik šancí, několik nájezdů, přečíslení, přesilovky, ale nepadalo nám to tam. Ve třetí části si troufnu říct, že to bylo na jednu bránu. Písek čekal, jestli náš tlak vydrží, bohužel pro nás to ustál, navíc jim skvěle zachytal brankář, který měl včera svůj den,“ posteskl si.

Brná chce v krasojízdě pokračovat i na jaře. Bude ale hledat náhradu za Rilkeho

„I náš Adam Horák chytal výborně, ale nám se nepovedlo navázat na předchozí zápasy, ve kterých nám napadaly góly. Těch vyložených šancí byla hromada a dá se říct, že klukům se nedá pomalu co vytknout, v utkání nechali, co se dalo. Jediná výtka je proměňování šancí a musíme zapracovat na přesilovkách. Včera byl přesně ten zápas, kdy jsme si měli pomoct přesilovou hrou,“ litoval.

Důležité tři body putují do Ústí nad Labem, svěřenci Miroslava Kanise vydřeli výhru 4:3 v Příbrami. Minutu a půl před koncem ji trefil Jan Rudovský.