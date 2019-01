Ústí n. L. /ROZHOVOR/ - Konec přestupního termínu v hokejové Chance lize se blíží a hráčské turbulence ve Slovanu ještě nekončí. "Příležitost v závěru sezóny dostanou mladí hráči," připustil Vladimír Evan.

Sportovní manažer Slovanu Vladimír Evan. | Foto: Deník/Karel Pech

Můžeme očekávat ještě nějaké změny?

Určitě ano, po doplnění mužstva na přelomu roku se nám podařilo v celkem slušné sestavě vyhrát v Budějovicích porazit Prostějov a Kadaň. Po těchto třech výhrách a dobrém výkonu proti Kladnu jsme věřili, že by mohl být leden naším nejlepším měsícem. Následná vysoká prohra v Havířově a další série porážek nás však vrátila do reality.

Jsou tedy příčinou hráčských odchodů prohry a postavení Slovanu v tabulce?

Vzhledem k tomu, že jsme již celkem brzy ztratili naděje na play-off, tak se ostatní týmy začaly zajímat o hráče Slovanu a doplnit si tak svá mužstva pro play-off. Někteří oslovení hráči měli ve svých hlavách nabídky a začali ztrácet ve Slovanu sportovní motivaci, což se pak odrazilo jak na jejich výkonech, tak i na výkonech celého mužstva. Jiné odchody jsme naopak jako klub neměli možnost ovlivnit. Musíme si ale naopak vážit hráčů, kteří nabídky odmítli a dohrají sezonu ve Slovanu. Mezi tyto hráče patří např. i Jarda Roubík.

Jak bude vypadat konec sezony?

Jsme rozhodnuti! Zlepšení nepřišlo, dáme tak příležitost mladým. Již příchod Tomáše Schwambergera a Jana Grima ukázal, že tito hráči mají do budoucna potenciál a zatím ve Slovanu podávají dobré výkony. Na včerejším tréninku s námi trénovali další mladíci hrající extraligu juniorů a to obránci Vít Seemann , Jakub Štochl a útočníci Kryštof Ouřada,Petr Chlán a Matyáš Svoboda. Oslovili jsme i další kluby o mladé hráče a uvidíme.

Řada fanoušků se ptá, proč nedostanou prostor i junioři Ústí, můžete to vysvětlit?

Máme zde samozřejmě i naše juniory, ale ti se připravují na závěrečnou část sezony a jejich cílem je postup do extraligy. Nechceme tedy do jejich přípravy příliš zasahovat, ale pokud bude trenér juniorů Jiří Merta souhlasit, určitě se v „A“ týmu do konce sezony ještě objeví.

Do konce chybí 9 utkání, dá se tak říct, že to je i příprava na další sezonu?

Víte, za posledních pět let,co jsem ve funkci sportovního jednatele, je to po sportovní stránce jednoznačně nejhorší sezona Slovanu a těžce to nesu, protože nerad prohrávám. Nicméně už od října bylo zřejmé, že pro nás nebude tato sezona jednoduchá a musíme si to protrpět až do konce. Věřím však, že hráči, kteří zde zůstali a mladí, kteří dostanou příležitost mohou být základní kostrou Slovanu pro příští sezonu.