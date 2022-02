"Nehodnotí se to dobře, jelikož to byl jeden z horších výkonů, co jsme za poslední dobu podali," přiznal upřímně asistent hostujícího trenéra Jaroslav Roubík. "Dvě třetiny to bylo vyrovnanější, i když domácí měli nějaký optický tlak. Na ty šance toho ale tolik neměli a rozhodl začátek třetí třetiny, kdy jsme udělali fatální chybu před bránou, a Přerovu narostla křídla. Za chvilku jsme udělali další drobnou chybu, Přerov dal čtvrtý gól a od té doby už byl k nezastavení, hrál fantasticky a my už jsme neměli šanci."

Slovan se tak tři kola před koncem základní části ocitá ve velkých problémech. Nejen, že na předkolo play-off už téměř nemá šanci dosáhnout (ztráta 7 bodů z devíti možných), čtyři body už ale ztrácí také na nebarážové příčky, neboť vítězství zaznamenala také Poruba.

Žlutomodré čeká v posledních zápasech vcelku přijatelný los, krom výjezdu k již jistému vítězi základní části z Litoměřic budou hostit deváté Vrchlabí a osmou Slavii Praha.

Pokud Severočeši svou roli nezvládnou, utkají se o přímé bytí a nebytí v play-down, i v případě úspěchu ale budou čelit vítězi 2. ligy, před sérií navíc zažijí měsíční zápasový výpadek.

Hokej, Chance liga, 48. kolo:

Přerov - Slovan Ústí nad Labem 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. Pechanec (T. Šoustal, Kudělka), 24. T. Šoustal, 41. Goiš (Süss), 44. Süss, 53. Kubeš (Pechanec) – 33. Š. Havránek, 57. Trávníček (Vrdlovec).

Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Kleprlík, Kučera. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 912. Střely na branku: 41:25.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Drtina, Kottek, Brož, Havránek, Trefný, Mareš, Jasečko – Trávníček, Vrdlovec, Severa – O. Bláha, Urban, D. Tůma – M. Tůma, Milfait, Bernat – Jouza, Čermák, Simon.