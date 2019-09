HC Slovan Ústí nad Labem má za sebou tiskovou konferenci před startem nové sezóny. Na tu dorazil také Jaromír Jágr, s jehož Kladnem Ústí spolupracuje a dnes proti němu odehraje generálku. Legendární 68 ale kvůli zranění nenastoupí.

Předsezónní tisková konference HC Slovan Ústí nad Labem za účasti Jaromíra Jágra | Foto: Deník / Vilém Maruš

"Mrzí mě to, protože někteří fanoušci dnes dorazí i kvůli mně a bohužel mě neuvidí hrát. Budu se snažit jim to v budoucnu vynahradit," uvedl viditelně zklamaný Jágr v rozhovoru. Potíže by mu měl činit sval v oblasti pánve či kyčle, dobu léčení česká hokejová modla nedokázala odhadnout.