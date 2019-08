Jednadevadesát procent z nich vztah, potažmo správný výběr partnera zařadilo mezi tři základní životní priority. To, jaký má být partner, se už liší. Někdo preferuje duševní krásu, jiný tu fyzickou. Hlavní roli často přebírají také peníze.

Podle odbornice na vztahy Laury Janáčkové platí, že zatímco u mužů rozhoduje při výběru partnerky její atraktivita, ženy se zaměřují na to, jaké má muž zdroje.

„Spousta dnešních žen tvrdí, že si vybírají muže podle jeho duševních a tělesných vlastností a na jeho penězích jim pramálo záleží. Podle evolučních sexuologů se však mýlí, neboť u nich rozhoduje dávné genetické naprogramování, jehož cílem je přežití potomků. Ženy si tedy vybírají muže podle zdrojů a ochoty se podělit,“ vysvětluje Janáčková.

Z ankety Deníku však vyplývá, že lidé si o svých pohnutkách myslí něco jiného. Při dotazu, které vlastnosti preferují při výběru partnera, pouze jedno procento dotázaných přiznalo, že hledí na společenské postavení protějšku. Zato třiaosmdesát procent tvrdí, že jim jde hlavně o jejich povahu.

Genetický materiál

Podle Janáčkové si muž i žena vybírají partnera také podle toho, zda bude i dobrým genetickým materiálem pro jejich potomky. „Například mužům se na ženách líbí symetrický obličej, který je podvědomě informuje o menší pravděpodobnosti genetických vad eventuálních dětí,“ říká sexuoložka.

Zajímají se také o zdraví a věk ženy. „Preferují zdravé vlasy, pleť bez vrásek a kazů, větší oči dál od sebe, menší nos a plné rty. Líbí se jim ženy s tvarem těla přesýpacích hodin s pevnými prsy, oblými boky a zaobleným pozadím. Všechny tyto znaky mají podvědomou souvislost s reprodukční schopností spojenou se zdravím a věkem ženy,“ doplňuje Janáčková.

Ženy zase hodnotí schopnosti, laskavost a testosteron, které jsou pro ni a eventuální potomky symbolem dobrých genů. Zajímavý je pohled na kulturní stereotyp, zda si krásné ženy vybírají bohatší partnery.

Zatímco ženy si to myslí jen z jedné třetiny, kladně na tuto otázku odpověděla celá polovina mužských respondentů. „Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Moje druhá manželka mi finančně pomohla v začátcích podnikání i ve splnění mého snu coby rockového zpěváka. Nestydím se za to, já jí na oplátku zase dávám to, co potřebuje ona a v minulosti jí to chybělo,“ přiznává třicetiletý Tomáš.

Podobně hovoří i třiatřicetiletá Monika. „Je sice hezké, když má muž krásné tělo, a je navíc hodný. Ale chudý, hodný svalovec je mi do života k ničemu. Potřebuji, aby někdo platil nájem a zajistil děti, pro které chci, aby se v životě někam podívaly.“