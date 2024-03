Chtěl nakoupit za pět prstů. Do tašky si strčil zboží za nějaké tři stovky. Jenže kam čert nemůže, nastrčí pokladní. Ta totiž povedeného „zákazníka“ zastavila u platebního terminálu. Zloděj dostal vztek a začal vyhrožovat. Když nepochodil, vytáhl injekční stříkačku, že si s ní propíchne oko. Nenechali ho odejít s lupem ani tak, zaměstnankyně prodejny zavolala na tísňovou linku 156.

Dohledové centrum operačního střediska Městské policie v Ústí nad Labem. Ilustrační foto. | Foto: MP Ústí nad Labem

„V neděli odpoledne krátce po třetí hodině jsme vyslali hlídku do ulice SNP v Ústí nad Labem, do prodejny Norma. Po příjezdu strážníci od svědkyně zjistili, že muž měl odcizené zboží schované v své tašce, když prošel platebním prostorem, aniž by zaplatil. Při kontrole dokladů se ukázalo, že podezřelý muž středního věku, bytem Roudnice nad Labem, byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen pro majetkový trestný čin,“ uvedla zástupce ředitele velitele ústecké městské policie Jan Novotný. Proto jej hlídka převezla v poutech, aby neohrozil sebe nebo eskortu na obvodní oddělení Policie ČR, kde si jej převzal službukonající policista k dalšímu vyšetřování. O problémech s bezdomovci na Skřivánku jsme psali například zde.

