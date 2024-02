Druhé kolo hlavního líčení se soudcem Ivanem Elischerem v pondělí 5. února nezačalo, soudu se totiž nepodařilo obeslat všechny obžalované. Bývalý soudce ústeckého krajského soudu Elischer, který čelí obžalobě z korupce, podal námitku podjatosti státního zástupce. Obžalovaní navíc podle něj navíc nedostali dostatečnou lhůtu k přípravě na proces, protože se z obžaloby nedozvěděli návrhy trestů. Novinářům Elischer řekl, že délka jeho trestního řízení ho "štve".

Ivan Elischer na archivním snímku z roku 2008, kdy ještě působil v regionu jako soudce. | Foto: Deník/Karel Pech

"Délka řízení není úplně standardní. Ani Ústavní soud ale není až tak striktní, šest let nemusí znamenat nepřiměřenou délku řízení vzhledem k obtížnosti věci a tomu, že jde o cizince," připustil Elischer. "Je to významný zásah do normálního způsobu života," pokračoval. Od roku 2018, kdy ho tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) dočasně zprostil výkonu soudcovské funkce, pobírá Elischer polovinu svého platu. "Nechodím vybírat popelnice, to samozřejmě ne, ale byl to obrovský zásah do rodinného rozpočtu. Já i moje rodina jsme se museli uskrovnit, ale žijeme normálně," popsal na dotaz ČTK.

Naznačil, že jeho kauza možná skončí tím, že "mu za chvilku bude 70" - což je hranice odchodu soudců do důchodu. V současnosti je nicméně Elischerovi teprve 63 let. Na otázku, zda tedy očekává, že se jeho proces potáhne další roky, reagoval jen smíchem.

Obžaloba tvrdí, že soudce pražského vrchního soudu Elischer bral nejméně v letech 2013 až 2016 úplatky od vietnamské komunity, která chtěla ovlivnit rozhodování v některých odvolacích řízeních o drogové kriminalitě. Policie muže obvinila před šesti lety. Pražský městský soud ho v roce 2021 nepravomocně potrestal devíti lety vězení, a to za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a nadržování. Odvolací Vrchní soud v Olomouci tento verdikt zrušil - předchozí řízení podle něj provázely podstatné vady, rozsudek je neúplný a existují pochybnosti o správnosti skutkových zjištění.

Vedle Elischera čelí stíhání pět Vietnamců. V jednací síni pražského městského soudu dnes vyšlo najevo, že dvěma z nich soud nedokázal doručit předvolání. Jedním z nich je Nguyen Quoc Hung, který byl podle obžaloby Elischerovým přítelem a soudce pro něj lustroval v neveřejných rejstřících některé vietnamské pachatele. Hung byl v minulosti stíhán jako uprchlý. Jeho advokátka Lucie Kýčková, která hájí i Elischera, sdělila na dotaz předsedkyně senátu Veroniky Cukerové, že neví, kde se její klient nachází, nemá na něj kontakt a naposledy ho viděla počátkem loňského prosince. Podle ní ale žije v Česku.

Cukerová následně zrušila termíny hlavního líčení nařízené na tento týden, pokračovat chce koncem měsíce. Elischer se přesto dostal ke slovu - vznesl námitku podjatosti vůči dozorujícímu státnímu zástupci Vladimíru Pazourkovi. Vyšel přitom z novinářského rozhovoru, který se týkal zcela jiné kauzy. Vyvodil z něj, že Pazourek by mohl v jeho případu překročit své pravomoci a nezákonně ovlivňovat soudní senát. "Máme ještě v čerstvé paměti, že státní zástupce zpravidla zůstával po skončení jednání nejdéle v jednací síni, aniž bychom se dozvěděli, o čem se vlastně se soudem bavil," poznamenal Elischer k prvnímu kolu svého procesu.

Mluvčí městského soudu Adam Wenig ČTK už dříve sdělil, že hlavní líčení se bude muset uskutečnit celé znovu od začátku - obžalovaní totiž po výměně jednoho z přísedících soudního senátu nedali souhlas se stručným přečtením dosavadních výsledků dokazování. Odvolací soud nařídil dovyslechnout jednoho z obžalovaných, opětovně vyslechnout znalkyni i některé svědky a případně předvolat další, vyžádat si řadu listinných důkazů a přehrát v soudní síni některé záznamy. První hlavní líčení trvalo přes dva roky. Elischer se podrobně hájil, závěrečnou řeč přednášel zhruba pět dní. Neúspěšně si tehdy také stěžoval na soudkyni i státního zástupce.

