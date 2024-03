Jeden lupič nakradl nářadí za deset tisíc, druhý nevrátil nalezenou peněženku

Někteří lidé kradou a ani se nestydí. Stejně jako dva výtečníci, s nimiž má co do činění ústecká republiková policie ve Všebořicích a Trmicích. Jeden nevrátil cennosti, druhý se bez okolků vloupal do momentálně neobydlené budovy.

Policie měla napilno kvůli zlodějům. Ilustrační foto. | Foto: Janni Vorlíček