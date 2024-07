Žena pyká za to, že křivě obvinila dnes 60leté bývalé manžele ze sousedství z napadení, což vedlo k jejich trestnímu stíhání z těžkého ublížení na zdraví a vydírání. Oni se k sousedce přitom jen šli přeptat, jestli se k ní nezatoulala jejich kočka Kačenka, když měli pocit, že ji vidí v okně. Obžalovaná musí také vrátit státu necelých 100 tisíc korun, které si na ministerstvu spravedlnosti manželský pár vymohl za nespravedlivé trestní stíhání. „O vině je soud přesvědčen,“ uvedla soudkyně Romana Vlachová.

Odsouzená rozhodnutí soudu Deníku nekomentovala. S uspokojením přijal verdikt původní obžalovaný Tomáš V., kterému kvůli sousedčinu lhaní hrozilo až 12 let vězení. „Je to satisfakce i proto, že dnes je to přesně na den 5 let,“ řekl muž Deníku. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný, protože si obžalovaná ponechala lhůtu na případné odvolání. To samé pak učinila státní zástupkyně, která původně navrhovala přísnější trest. Nyní ale nebyla nespokojená. „V zásadě mi rozhodnutí soudu přijde přiměřené okolnostem případu,“ uvedla Lenka Večerníková.

K incidentu se stal 18. července v roce 2019 v jedné ulici v ústecké čtvrti Klíše. Po výměně názorů kvůli kočce dorazila na místo policie. Žena hlídce tvrdila, že ji manželé fyzicky napadli a vyhrožovali jí. Později na kriminálce tvrdila, že kvůli strkanici upadla na zem a udeřila se do hlavy a temene. O několik dní později v Masarykově nemocnici uvedla, že kvůli traumatu omdlela v práci. Poslali ji na neschopenku a psycholog jí vystavil potvrzení, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín zoom_in Kočička Kačenka, kvůli které celá kauza začala

Tehdejší manžele pak obvinili z ublížení na zdraví a vydírání. Tomáši V. hrozil u krajského soudu velmi vysoký a absolutně nepřiléhavý, až 12letý trest. Jeho dřívější žena kvůli kauze na nějakou dobu přišla o práci. Při hlavním líčení v roce 2021 ale soudce Jiří Blažek smetl obvinění ze stolu. Po třech letech od incidentu manžele zprostil viny a upozornil poškozenou, že pro ni může mít dohru, když se navzdory poučení dopustila křivého obvinění.

Netrvalo dlouho, a Hana Š. se skutečně ocitla v roli obžalované. Tentokrát věc řešil okresní soud a ženě hrozilo maximálně tři roky vězení. Přes zdánlivou průzračnost věci se případ táhl další dva roky. Soudkyně Romana Vlachová v dnešním zdůvodnění rozsudku připustila, že dokazování bylo dlouhé a nad rámec nutnosti. Délka líčení byla i důsledkem toho, že obhajoba požadovala nové a nové důkazy, případně se obžalovaná nedostavovala na jednání. Kvůli protahování soudu dokonce padla stížnost, paradoxně od samotné Hany Š.

Podle soudkyně obžalovaná prokázala během líčení nepokoru, aroganci a zpupnost, což jí bylo přitěžující okolností. Ženě podle Vlachové úplně chyběla sebereflexe a vhled do toho, čím vším si manželé kvůli křivému obvinění museli projít. Další přitěžující okolností bylo, jak vytrvale Hana Š. své lhaní opakovala. „Byla řada možností, kdy to mohla přehodnotit,“ připomněla Vlachová. Polehčující okolností pak pro ženu bylo, že byla dosud zatím trestně bezúhonná.

Státní zástupkyně navrhovala k trestu ještě udělení 50tisícového odškodného oběma manželům. To soudkyně manželům nepřiznala, vyžadovalo by to totiž další dokazování. Obecně ale Vlachová připustila, že na odškodnění mají nárok a doporučila jim ucházet se o ně v civilním řízení. Státní zástupkyně navrhovala také veřejnou omluvu. Soudkyně to zamítla s tím, že je otázkou, jak upřímná by byla. „Domnívám se, že tento akt by ničemu nepřispěl,“ vysvětlila Vlachová.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín zoom_in Odsouzená Hana Š.

Hana Š. se po verdiktu k možnosti odvolání na vyzvání soudkyně nevyjádřila. Platí tedy, že si ponechala lhůtu a pravděpodobně se o tom poradí s advokátem, který na dnešním jednání nebyl přítomen. Dotaz reportéra Deníku k tomu, co říká na rozsudek, nechala Hana Š. bez komentáře. Tomáš V. z Klíší, kterému kvůli lhaní sousedky hrozilo 12 let, je s verdiktem spokojený.

S verdiktem jsem spokojený, říká poškozený muž

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín zoom_in Tomáš V., který s ženou trpěl trestním řízením kvůli lživé výpovědi Hany Š. Satisfakce? Nečekal jsem, že ji pošlou do tepláků. Aspoň ji klepli přes prsty Muž poškozený křivou výpovědí ženy ze sousedství je s verdiktem spokojený. „Je to satisfakce i proto, že dnes je to na den přesně 5 let,“ řekl Deníku. Nechce se v tom už ale dál angažovat, cítí se kauzou znechucen a unaven. Dokonce zvažuje, že už ani nevyužije možnost se soudit o náhradu újmy, kterou s bývalou manželkou utrpěl. Veřejnou omluvu by si užil, ačkoli soud ji ženě za povinnost neuložil, protože by nebyla upřímná.

Cítíte po dnešním verdiktu satisfakci? Nebo jste čekal přísnější trest, případně nejste spokojený, že vám nepřiznali i odškodnění?

Jsem spokojený. Neočekával jsem, že ji natvrdo pošlou do tepláků. Ale je to alespoň větší klepnutí přes prsty, aby si uvědomovala, co vlastně udělala. Jestli mi něco přiznali, to nehraje roli. Ani jsem to neočekával. Je to satisfakce i proto, že dnes je to na den přesně 5 let.

Soudkyně vás s exmanželkou odkázala s případným nárokem na odškodnění na civilní řízení. Půjdete do toho?

Nevím, jak moje bývalá paní, ale já s největší pravděpodobností ne. Na první dobrou už nemám chuť se v tom dál rýpat.

Viděl jste ještě někdy v životě kočičku Kačenku, kterou jste marně hledali u sousedky?

Ne. I přes její tvrzení, že kočku její syn druhý den pustil. Což je nesmysl, ptotože by přišla okamžitě domů. Už se po ní slehla zem. Tenkrát jí bylo 16 let, nelze tedy předpokládat, že je mezi živými. Už tehdy měla potíže s čelistmi a se zuby. Druhou kočku, kterou jsme už tehdy měli, mám pořád.

Soudkyně neuložila obžalované povinnost omluvy. Jak to vnímáte?

Užil bych si, kdyby se musela smažit ve vlastní šťávě. Ale naprosto rozumím zdůvodnění, že by to postrádalo jakoukoli špetku upřímnosti. Nebudu to tedy nijak zpochybňovat. Pro mě je ten fakt, že to klaplo na den přesně pět let poté, znamení, abych od toho šel pryč.

Mohlo by vás zajímat: Srdce křižovatky pod Větruší nebije. Stavba pokračuje, pozor na dopravní omezení