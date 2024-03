Zlomenina žebra a podlitiny v obličeje a na rukou. Tak skončila po posledním útoku svého druha mladá Ústečanka. Agresora zadržela policie a skončil ve vazbě. Vzápětí zahájil policejní komisař trestní stíhání tohoto osmatřicetiletého muže a to pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Policie ČR, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Škoda

Dotyčný výtečník totiž svou družku napadal už několik měsíců. Žili spolu v jedné domácnosti čtyři roky. Nejenom, že jí nadával a psychicky ponižoval, ale týral ji i fyzicky. „Vulgární výrazy na její osobu a bití byly ale poslední rok skoro na denním pořádku. To vše ještě mnohdy doprovázel vynuceným pohlavním stykem. Poškozená to v několika případech řešila voláním na policii, kdy byl agresor policií vykázán. Bohužel to ho neponaučilo a družka mu opět dala šanci,“ popisovala ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Po pár dnech vše ale najelo do vyjetých kolejí. Agresora k násilí často povzbudil alkohol. Vše vyvrcholilo minulý týden. „Za tento zločin obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let,“ dodala Hyšplerová.

