Policie eskortovala podezřelého z litoměřické vazební věznice do Petrovic na Ústecku. | Video: PČR

Na cestu do Německa vyrazil anton za přísných bezpečnostních opatření ve středu dopoledne. „Eskortu z litoměřické věznice zajistili policisté cizinecké policie z Ústí nad Labem, asistovalo jim několik příslušníků zásahové jednotky,“ uvedla policie na sociální síti X, dříve Twitter.

Na ně již čekali ve společném česko-německém policejním centru v Petrovicích policisté ze Saska, kteří si obviněného muže převzali.

Ještě ve středu jej čeká výslech před vyšetřujícím soudcem v Chemnitz. „Občan Moldavska je důvodně podezřelý, že usmrtil devítiletou dívku v Döbeln,“ řekla podle německého listu Bild vrchní státní zástupkyně Ingrid Burghart.

Obviněný muž se v den vraždy pohyboval nedaleko místa bydliště dívky, s jejíž matkou měl v minulosti tvořit pár. Jeho mobil se tam přihlásil do nedaleké stanice, zachytit je měly také kamery. Stopa obviněného muže vedla nejprve do Mladé Boleslavi, kde bylo zaznamenáno jeho auto, a následně do Prahy. Následně jej 14. června v centru Prahy zadržela na žádost německých kolegů česká policie.

Devítiletá Valerie se ztratila při cestě do školy 3. června. Okamžitě se rozjela v Döbeln a nejbližším okolí velká pátrací akce, do které se zapojily stovky policistů a dobrovolníků a která ale skončila tím nejsmutnějším možným způsobem. V úterý 11. června ji totiž našli mrtvou v lese nedaleko jejího bydliště. Od prvního okamžiku bylo zřejmé, že se nejedná o nešťastnou náhodu a že dívku někdo zavraždil.